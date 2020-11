Vimercate: tamponi drive through al coperto. Dalla prossima settimana la ristrutturazione delle attuali postazioni.

Dalla settimana prossima all’ospedale di Vimercate ci sarà una novità: si ristruttureranno le attuali postazioni per i tamponi “Drive through”, in modo tale da tener conto di ogni imprevisto derivante dal maltempo e in modo da

fronteggiare la stagione invernale alle porte.

Saranno quindi allestiti due macro moduli, con una superficie di 60 metri quadri ciascuno. Uno sarà chiuso e coperto e servirà per le attività di accettazione e tecnico-amministrative; l’altro, aperto su due lati e anch’esso

coperto, sarà utilizzato per eseguire i tamponi e dotato di un sistema riscaldante a lampade. I due prefabbricati saranno dotati di tuti i dispositivi di sicurezza che le normative vigenti prevedono. Il livello di confort per gli operatori sarà conforme allo standard per strutture ad uso sanitario.

I lavori

Come procederanno i lavori? Lo spiega Sandro Piadena, direttore della struttura Tecnico Patrimoniale dell’ASST: “Sabato 7 e domenica 8 novembre si poseranno i moduli prefabbricati presso l’area oggi occupata dalle tende fornite dalla Protezione Civile. Dovendo lasciare l’area libera entro la mattinata di sabato 7, oggi pomeriggio, al

termine delle attività sanitarie, verranno smontate le tende e rimontate in area antistante alla fermata del BUS, temporaneamente sospesa. Questo consentirà di garantire il regolare svolgimento delle operazioni sanitarie dei tamponi durante la fase di montaggio della nuova struttura. Nella giornata di lunedì 9, salvo imprevisti, le attività sanitarie dei tamponi potranno essere eseguite nella nuova struttura”.

Tamponi agli studenti

Intanto procedono le attività di refertazione dei tamponi sulla popolazione scolastica. Quasi 8.000 quelli effettuati a Vimercate dal 16 settembre ad oggi: negli ultimi 20 giorni una media di 240 al giorno. Di questi, 5.800 hanno riguardato minorenni, 650 studenti maggiorenni, oltre 1.250 personale docente e non docente.

Proprio per quanto riguarda i tamponi effettuati sulla popolazione scolastica dal 27 ottobre scorso si possono effettuare previa registrazione sul portale internet aziendale. L’ASST di via Santi Cosma e Damiano ha, infatti, sviluppato e resa disponibile una pagina web per la registrazione e l’accodamento degli utenti, in modo ordinato e

controllato. Si può accedere al servizio di registrazione, attraverso la “home page” del sito internet aziendale www.asst.vimercate.it

Questo per dare ordine al flusso degli utenti e garantire una fascia oraria certa in cui presentarsi. Dai risultati ottenuti, fa sapere l’Asst, sembra un obiettivo pienamente centrato.

