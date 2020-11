Vince ai Soliti Ignoti e dona una parte alla ricerca

Vince al quiz i Soliti Ignoti e dona una parte della somma alla ricerca.

Devolverà alla ricerca una parte della sua vincita ai «Soliti Ignoti». E’ il gesto generoso di Carlotta Schiavolin, la 31enne biassonese, che da anni soffre di dolori cronici. Abbiamo raccontato la sua storia ad aprile di due anni fa e della sua battaglia per aiutare la ricerca. Giovedì l’abbiamo vista trionfare al game show condotto da Amadeus, in onda su Rai Uno: il gioco consiste nell’abbinare a otto «ignoti» la giusta identità.

Carlotta è stato molto brava ed è riuscita ad aggiudicarsi 73.600 euro in gettoni d’oro. Non ci ha pensato due volte e ha deciso di devolvere una piccola parte della vincita a due associazioni: la Fondazione Isal per la ricerca sul dolore, del professor William Raffaeli, che ha l’obiettivo di aiutare le persone che soffrono di dolore cronico e favorisce la nascita e la divulgazione di una cultura specialistica nella cura del dolore. E un’altra piccola cifra all’associazione Erone onlus, del professor Alberto Vannelli, primario di Chirurgia all’ospedale Valduce di Como. L’associazione ha finalità di solidarietà sociale nel campo dell’oncologia, con particolare riguardo alla cura e all’assistenza dei pazienti nel delicato momento compreso tra la diagnosi della malattia oncologica e l’inizio delle terapie.

