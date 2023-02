Ancora una super vincita a Seregno. Al bar San Carlo un cliente abituale ha vinto 300mila euro con un biglietto del gratta e vinci della serie "Il miliardario".

Vincita da 300mila euro a Seregno

A Seregno colpo grosso al bar San Carlo di via Colzani, quasi al confine con Cesano Maderno. Ieri, martedì 7 febbraio, un cliente abituale ha vinto 300mila euro con un biglietto del gratta e vinci della serie "Il miliardario", pagato cinque euro. "Ho visto giusto? E' corretto?", ha esclamato non senza sorpresa il fortunato cliente non appena ha grattato il biglietto fortunato, scoprendo i segni vincenti e la super vincita. Era comprensibilmente incredulo.

"Siamo contenti quando vince qualcuno"

I titolari del bar San Carlo, Camilla Redaelli (nella foto con Chiara Calabrese) e il marito Silvano Huang di origine cinese, hanno spiegato all'acquirente che si doveva rivolgere alla banca per procedere all'incasso. Le vincite fino a 10mila euro si riscuotono tramite il punto vendita con un bonifico o un assegno circolare. "E' un cliente che passa spesso per comprare il gratta e vinci, non so di dove sia - ha commentato l'indomani Camilla Redaelli - Siamo contenti quando vince qualcuno e i soldi servono sempre". I coniugi sono titolari del bar dal 2017 ed è la prima vincita così importante: in passato c'erano state altre vincite alle lotterie istantanee, ma non oltre 5mila euro. A Seregno, pochi giorni fa, si era registrata un'altra vincita da record: mezzo milione di euro al bar Zoeu.