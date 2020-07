Violenta grandinata in Milano Meda VIDEO

Violenta grandinata in Milano Meda questa mattina. Come già annunciato nella serata di ieri il maltempo è arrivato all’alba anche sulla nostra provincia.

Violenta grandinata in Milano Meda

Dalle prime ore della mattina le forti piogge e il vento hanno coinvolto tutto il territorio brianzolo e in alcuni tratti la pioggia si è trasformata in grandine. Come sulla Milano Meda. Un nostro lettore ci ha inviato il video che vi abbiamo mostrato in apertura di articolo. Una violenta grandinata che ha pesantemente rallentato il traffico. Anche sulla Statale 36 questa mattina si sono registrate lunghe code verso Milano. Una Milano paralizzata dopo che il Seveso è esondato a causa delle forti piogge.

