Violento impatto tra auto e bici, gravissimo un 55enne

Un incidente molto grave è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 14 giugno 2023, in via Caduti di Nassiriya, all'altezza della caserma dei Carabinieri. Ancora in fase di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro in cui sono rimaste coinvolte una Daewoo e una bicicletta con in sella un 55enne.

Gravissimo un 55enne

In base a quanto rilevato finora dagli agenti della Polizia Locale, sul posto con il nuovo comandante Cosimo Tafuro, i mezzi procedevano lungo via Caduti di Nassiriya nella stessa direzione, verso via Rossini. Per motivi ancora da chiarire è avvenuto un impatto violentissimo, a seguito del quale la bici ha mandato in frantumi il parabrezza dell'auto, che si è fermata molto più avanti rispetto al punto dello schianto. Gravissime le condizioni del 55enne, che è stato tempestivamente soccorso dai sanitari della Croce Verde di Lissone, giunti sul posto con un'ambulanza in codice rosso.

Strada chiusa

Per consentire i rilievi di rito, la via Caduti di Nassiriya è stata chiusa al traffica nel tratto da via Caravaggio a via Rossini.