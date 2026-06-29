Violento schianto all’incrocio, grave una 21enne di Varedo

E' successo tra le vie Podgora e Tolmino. La ragazza è ricoverata in Terapia intensiva in prognosi riservata.

Violento schianto all’incrocio a Bovisio Masciago, ricoverata in gravi condizioni una 21enne di Varedo.

Schianto all’incrocio

L’incidente è accaduto oggi, lunedì 29 giugno 2026, intorno alle 10, tra le vie Podgora e Tolmino. In base a quanto è stato possibile ricostruire, una ragazza di 21 anni, residente a Varedo, al volante di una Toyota Yaris, stava percorrendo via Tolmino e, a quanto risulta, non si sarebbe fermata allo stop. In quel momento, alla guida di una Mercedes Glc, stava sopraggiungendo un 56enne di Limbiate, che l’ha centrata in pieno.

Sul posto Polizia Locale, pompieri e ambulanza

Sul posto si sono immediatamente portati gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco di Desio, che hanno messo in sicurezza le vetture, e i soccorritori con un’ambulanza proveniente da Desio e l’automedica.

Grave una 21enne di Varedo: è ricoverata in prognosi riservata

La 21enne, in gravi condizioni a seguito dell’impatto, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove al momento di andare in stampa risulta ricoverata in Terapia intensiva in prognosi riservata. Il limbiatese è risultato negativo ai pre-test per verificare l’assunzione di alcol o droghe.