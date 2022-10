E' rimasto ferito anche un 49enne di Bernareggio nel terribile incidente avvenuto questa mattina in territorio di Basiano, poco dopo le 9, lungo la Sp 207 nella zona industriale del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Violento schianto tra auto e camion, ferito un 49enne di Bernareggio

L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 lungo la Sp207. Sul posto è stato richiesto l'intervento immediato dei soccorritori con l'Azienda regionale emergenza urgenza che ha inviato un'ambulanza in codice giallo e l'automedica. Necessario anche l'arrivo dei Vigili del Fuoco di Gorgonzola per prestare aiuto al conducente dell'auto che pare sia rimasto incastrato nelle lamiere. Dopo l'impatto il conducente del Tir ha sbandato e ha concluso la sua corsa schiantandosi contro i jersey in cemento ai lati della carreggiata. Stando alle prime informazioni disponibili sarebbero due le persone rimaste ferite.

L'automobilista, cosciente e trasportato in Pronto soccorso a Vimercate, è un uomo classe 1973 residente a Bernareggio. Le sue condizioni saranno rivalutate in ospedale dove è stato accompagnato in codice giallo. Lo stesso dicasi per il camionista, straniero residente a Brescia, anche lui portato a Vimercate in codice giallo.

Strada chiusa

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Basiano che hanno chiuso la strada al traffico per garantire i soccorsi. E' stato richiesto anche l'intervento dei tecnici di Città metropolitana che dovranno pulire dai detriti il tratto di Provinciale prima che possa essere riaperto in sicurezza.