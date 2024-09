Violento scontro all'incrocio, atterra anche l'elisoccorso

Violento scontro all'incrocio tra la Nazionale dei Giovi e via De Sanctis oggi, domenica 8 settembre, a Barlassina.

Violento scontro all'incrocio

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

L'incidente stradale si è verificato alle 14. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti per i rilievi, un'auto e un furgone si sono scontrati e il furgone è finito contro una recinzione. Due i feriti, una 13enne e un uomo di 33 anni. L'allarme è scattato in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza-urgenza. Sul posto sono stati inviati due ambulanze, due automediche e un elisoccorso che si è alzato in volo da Como.

Trasportato all'ospedale San Gerardo

Per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono intervenuti anche l'autopompa dei Vigili del Fuoco di Lazzate e il carro fiamma dei Vigili del Fuoco di Seregno. Dopo i primi soccorsi sul luogo dell'incidente la ragazzina è stata trasportata in codice verde all'ospedale Pio XI di Desio mentre il 33enne in un più serio codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Entrambi a bordo di un'ambulanza. Non è stato infatti necessario l'intervento dell'elisoccorso.