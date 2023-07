Volano dalla moto in Tangenziale Est, gravi due coniugi

Prima l'urto tra un furgone e un'auto, poi la sbandata e lo scontro con la moto che stava sopraggiungendo alle spalle.

Feriti marito e moglie

Questa la dinamica dell'incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 9 luglio, nel tratto di Vimercate della Tangenziale Est. Ad avere la peggio sono stati marito e moglie. Lui 60 anni, di Bresso; lei 63 anni di Vimercate. Sbalzati dal grosso scooter su cui viaggiavano, hanno riportato gravi ferite e fratture agli arti.

All'uscita di Burago della Tangenziale Est

E' accaduto attorno alle 20.30 sulla carreggiata Nord della Tangenziale Est, all'altezza dell'uscita di Burago - Cacina Morosina.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale di Arcore intervenuta in posto, un uomo, un 20enne di origine tunisina, alla guida di un furgone "Fiat Scudo", che viaggiava sulla prima corsia, avrebbe improvvisamente sterzato verso sinistra scontrandosi con una "Alfa Romeo", condotta da un 63enne di Casatenovo che viaggiava sulla seconda corsia. A seguito della carambola i due veicoli sono finiti di traverso sulla carreggiata. Uno dei due ha quindi impattato contro lo scooter su cui si trovavano i due coniugi.

A seguito dell'urto marito e moglie sono stati sbalzati dalla sella finendo rovinosamente sull'asfalto. Fortunatamente nessuno dei veicoli che stavano sopraggiungendo ha travolto i due motociclisti.

Ambulanza in codice rosso ed elisoccorso

Le loro condizioni sono apparse sin da subito molto serie. Sul posto in pochi minuti si sono portate alcune pattuglie della Polizia stradale di Arcore, un'ambulanza in codice rosso e un'automedica. I soccorritori hanno poi richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Fratture multiple

I sanitari hanno accertato che fortunatamente marito e moglie non erano in pericolo di vita pur avendo riportato serie fratture agli arti. L'uomo è stato caricato sull'ambulanza e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. La donna è invece stata trasferita in elicottero all'ospedale di Varese.

Illesi il conducente del furgone e dell'auto. Agli agenti della Polizia stradale il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità.