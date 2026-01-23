Volontario per il Giubileo, il “grazie” di Papa Leone XIV

Ricevuto da Papa Leone XIV insieme a migliaia di volontari che si sono messi a disposizione per il Giubileo 2025. Nell’Aula Paolo VI c’era anche Tino Perego, di Desio, che nell’Anno Santo si è messo a disposizione con i Tempari cristiani per il Giubileo, di cui fa parte da un decennio.

Anche un desiano a Roma dal Papa con i volontari per il Giubileo

“Un’esperienza unica – ha affermato Tino Perego, impegnato nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, e per anni consigliere comunale – Per tutto il 2025 ho dato una mano alla parrocchia di Cermenate”. I Templari sono stati attivamente coinvolti nel Giubileo a Roma, in virtù di un accordo ufficiale con il Dicastero per l’Evangelizzazione, e hanno ricevuto il compito di svolgere servizi di accoglienza e sicurezza alle Porte Sante delle Basiliche Papali, supportando i pellegrini, partecipando a eventi speciali come il “Giubileo Templare” del 4 maggio 2025 e rinnovando il loro impegno di fede e servizio.

Il messaggio di gratitudine e di speranza di Leone XIV

“A Roma dal Papa c’erano tutti coloro che hanno scelto di mettersi a disposizione – ha proseguito Perego – Il Papa ci ha ringraziato e ha consegnato a tutti noi un messaggio forte”. In particolare Leone XIV, di fronte al servizio generoso e silenzioso dei volontari, ha sottolineato come la loro dedizione sia un segno concreto di speranza, espressione del “dare gratuitamente”.