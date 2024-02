Vuoi diventare Dj? Il corso (gratuito) lo organizza il Comune

Vuoi diventare un esperto Dj? Semplice, basta iscriversi e poi il corso lo paga direttamente il Comune di Arcore. Si tratta di un progetto finalizzato al coinvolgimento dei giovani arcoresi in una delle attività più divertenti.

Forse i puristi della “musica suonata” storceranno il naso, ma quella del Dj è ormai da considerare a tutti gli effetti come una vera e propria professione musicale, al pari degli altri musicisti. Lo sanno bene i più giovani, a cui l'Amministrazione comunale arcorese vuole rivolgersi con un progetto di ampio respiro che partirà nelle prossime settimane proprio con il corso gratuito dedicato a chi vuole apprendere i rudimenti del “Djing” e le principali tecniche di produzione musicale.

"L'Amministrazione comunale intende offrire un’opportunità adatta ai gusti e tendenze degli adolescenti organizzando un corso di Dj con le sue seguenti caratteristiche: gestire e suonare una console DJ, apprendere le tecniche base per poter creare e proporre un proprio Dj set mixato, imparare le tecniche del mixaggio e realizzare un contest finale - si legge nella determina di Giunta - L'attività vuole valorizzare e promuovere l’educazione e la formazione alla musica e, al tempo stesso, dare spazio alle diverse attività inerenti la musica per garantire un’offerta diversificata che coinvolga anche i cittadini più giovani. Il corso sarà gratuito per massimo n.12 ragazzi/e e la somma messa a disposizione dall’Amministrazione a sostegno dell’organizzazione del corso in oggetto sarà pari 2mila euro".