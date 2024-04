A Cesano Maderno assegnato il premio Scultori a Palazzo

Peter Porazik di Mandello del Lario (LC), con l’opera "Pensierotto", si aggiudica il premio "Mostra personale nel 2025" della quindicesima edizione della mostra-premio di scultura e arti plastiche Scultori a Palazzo indetta a Cesano Maderno dall’Associazione Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo.

Assegnato il premio Scultori a Palazzo

La cerimonia di premiazione, in auditorium Disarò, si è svolta alla presenza dell’assessora alla Cultura Martina Morazzi.

Porazik ha convinto la giuria "per l'interessante ricerca formale, contemporanea, la sintesi della forma e la capacità emozionale". Secondo premio a Pasquale Lo Moro di Monza per l’opera "Belvedere", in cui dimostra "capacità plastico-figurativa e padronanza della tecnica ricca di citazioni".

I riconoscimenti

Riconoscimenti a Martina Scozzari di Sesto San Giovanni (MI) per "Help me", Gianclaudio Tomba di Arese (MI) per "Figura giacente" e al laboratorio Artemisia del Carcere di Bollate (MI). Le opere resteranno esposte al Disarò fino al 21 aprile (apertura sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18).

La mostra del vincitore dell'edizione 2023

Nella cappella di Palazzo Arese Borromeo dedicata a Sant'Antonio da Padova e all'Angelo custode, l’installazione artistica di Stefano Recanati, 22enne di Spirano (Bergamo), studente all’Accademia di Brera e vincitore del premio "Mostra personale" all’edizione 2023.