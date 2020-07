In Biblioteca tornano finalmente alcune proposte diversificate per avvicinare i bambini al mondo della lettura. “Letture hula hoop”, tre appuntamenti all’aperto, nello splendido contesto di Villa Tittoni: due dedicati ai bimbi dai 3 ai 5 anni, uno ai più grandicelli (6-8 anni).

A Villa Tittoni arrivano i racconti per bambini

Gli incontri sono in calendario sabato 18 luglio, sabato 25 luglio e sabato 1° agosto alle 10. In caso di maltempo le date slitteranno al lunedì successivo alle h. 17.00. Occorre prenotarsi telefonando al numero 0362.392317 dal martedì che precede l’iniziativa. Per esigenze di sicurezza sanitaria, è previsto un numero massimo di 15 bambini e il distanziamento minimo dei partecipanti.

“L’Amministrazione comunale tiene particolarmente a questo progetto perché avvicina al piacere della lettura anche i più piccoli – dichiara l’Assessore alla Cultura Cristina Redi. A causa dell’emergenza sanitaria, nei mesi scorsi anche loro non hanno potuto usufruire dei servizi della Biblioteca che ora ritornano, seppur adattati al periodo che stiamo vivendo. Durante il periodo di emergenza si sono infatti trovati privati di tante cose: la scuola, lo sport, i parchi, gli amici, ora possono finalmente, con le dovute precauzioni, ritrovare il piacere di uscire, stare insieme e condividere mo-menti proficui e costruttivi”.

Distanziamento sociale garantito

“Facendo nostra l’idea di Davide Calì, illustratore e autore di libri per bambini – prosegue l’Assessore – abbiamo immaginato di risolvere la necessità del distanziamento in modo semplice ma allegro: spargere hula hoop sul prato, assegnandone uno a ciascun bambino, rispondendo così alle esigenze di sicurezza sanitaria e al contempo sfruttando il cerchio colorato come strumento di gioco tra un racconto e l’altro”.

A dare “voce e corpo” alle storie Monica Gianfreda, che da tempo accompagna genitori e piccoli con l’iniziativa “A testa in giù” per il progetto “Ma-Pa Mondo”.

