A Vimercate sbarca il "colonnello" della satira a fumetti

E' un colpo grosso quello messo a segno dalla casa editrice di Vimercate "Sagoma Editore". In occasione del varo della collana "Sagoma comics" domenica prossima, 20 giugno, sarà in città Stefano Disegni, tra i più famosi se non il più famoso fumettista satirico italiano.

Domenica da "Lab" con il "re" della satira a fumetti

Disegni sarà ospite dalle 18.30 di Lab - Libri al banco, libreria e non solo, di via Cavour 65. Per il fumettista si tratta della prima presentazione ufficiale della sua ultima opera, "Fabrizio Ialongo, il detective con il dittongo".

"Il grande disegnatore satirico è lo scatenato autore di queste storie ROCK-NOIR ambientate nei ruggenti anni '80. FABRIZIO IALONGO “il detective col dittongo”, o Bogart de noantri, alle prese con casi tosti ambientati nel mondo musicale di quegli anni - scrive Sagoma - Coinvolte star come Michael Jackson misteriosamente interprete di canti tirolesi, Billy Idol intriso di acqua santa, Jimi Hendrix che riappare a San Giuseppe Vesuviano. Tra le dodici storie autoconclusive che compongono l’album ecco far capolino numerose pagine di approfondimento con le quali l’autore, con affettuosa e a tratti melanconica pazienza, prova a spiegare “a chi non c’era” cosa sono stati gli anni Ottanta. Insomma con quest’opera Stefano Disegni, assieme al suo personaggio Fabrizio Ialongo, fratello del famoso Scrondo (figli dello stesso padre), fa ridere ma anche riflettere. No, forse quello no".

Già stato in città 4 anni fa

Non è invece la prima volta di Disegni a Vimercate. Già nel 2017 era stato l'ospite di punta di una rassegna dedicata alla satira organizzata sempre da "Sagoma".

Chi è Disegni

Famoso fumettista satirico, scrittore e autore televisivo di programmi di successo come Convenscion o Cavalli di Battaglia con Gigi Proietti, Disegni ha al suo attivo numerosi libri scritti e disegnati. Vincitore per quattro volte del Premio Satira di Forte dei Marmi, pubblica le sue strip su diversi quotidiani e altre testate. E' cantante, compositore e armonicista.

Il primo di una serie di incontri

L'incontro con Disegni è il primo di una serie di appuntamenti organizzati dalla casa editrice vimercatese per la presentazione, come detto, della sua prima collana di fumetti, "Sagoma comics". Quattro gli ulteriori appuntamenti da "Lab" nel mese di luglio, con chiusura il 25 con Silvia Annicchiarico.