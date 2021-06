Teatro, musica, libri e incontri: il programma completo del Vimercate Festival 2021

Arriva l’estate e con essa il Vimercate Festival, che ogni anno cresce di livello, ampiezza e varietà. La rassegna quest'anno conta circa 100 eventi in 50 giorni.

"Ripartenza. Forse è la parola più bella tra quelle usate in questo tempo colpito dall’emergenza sanitaria ancora in corso - sono state le parole dell'Assessore alle politiche culturali del Comune di Vimercate Emilio Russo. Ripartenza. Parola carica di luce e speranza, ma anche di responsabilità a cui non possiamo sottrarci. Dobbiamo infatti ridefinire nell’immediato le modalità, abbiamo bisogno, e subito, del rapporto diretto con il pubblico, abbiamo bisogno di allontanare disagi e paure, che inevitabilmente graveranno sulle abitudini dei cittadini, abbiamo bisogno di compiere i primi passi verso una nuova e straordinaria normalità, perché non è più il tempo di tentennamenti e riflessioni. È anche per questo che lo spettacolo dal vivo a Vimercate riparte alla grande con un cartellone lungo tutta l’estate per presentare il meglio della scena nazionale. Teatro musicale, teatro di narrazione, teatro di impegno civile, comicità d’autore, teatro ragazzi, incontri letterari e gli artisti in residenza invaderanno gli spazi del centro storico. Basta scorrere i titoli di questa nostra stagione per proiettare il Festival tra i grandi appuntamenti nazionali e trovare tantissimi motivi per stare o venire in città. Vimercate città della creatività e dello spettacolo? Perché no!"