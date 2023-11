E' stata inaugurata sabato 19 novembre presso la Cittadella della Cultura di Agrate Brianza la mostra, organizzata dal Circolo Culturale di Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate, dedicata a Grazia Deledda, Alessandro Manzoni e al rivoluzionario sardo Giomaria Angioy.

Ad Agrate inaugurata la mostra su Grazia Deledda, Alessandro Manzoni e Giomaria Angioy

A tagliare il nastro dell'esposizione, la ventesima organizzata dal Circolo sul territorio di Monza e Brianza nel 2023, sono stati Karolina Perkmann, ex assessore del Comune di Agrate, assieme al Presidente del Circolo Salvatore Carta che insieme hanno raccontato i motivi e soprattutto la grande soddisfazione di poter inaugurare un'altra bella iniziativa sul territorio.

Presente anche Ofelia Usai, che più volte ha partecipato alle inaugurazioni del Circolo, che in questo caso ha tenuto una piacevole relazione sulla Monaca di Monza, citata dal Manzoni nei Promessi Sposi e ha deliziato il pubblico presente con la lettura di diverse poesie su Mazoni e sulla Sardegna.

All'evento era presente anche Mariano Quinto Moro Pelliccia, segretario del Circolo Culturale Sardegna, che ha presentato una relazione su Grazia Deledda e sulle numerose iniziative svolte sulla scrittrice Nobel a Monza e in Brianza dal Circolo Culturale Sardegna di Monza Concorezzo e Vimercate. Ricordando in particolare i tre murales realizzati in onore della Deledda a Monza in via Col di Lana 23, a Limbiate e a Vimercate al Liceo Vanoni.

Prossimo appuntamento il 10 dicembre

La bella mattinata culturale si è conclusa ricordando l'appuntamento di domenica 10 dicembre, al Centro Civico Libertà di Monza per celebrare i nobel italiani.