"Natale arcorese", il comune stanzia 50mila euro e cerca sponsor

L’Amministrazione comunale di Arcore punta tutte le sue fiches sugli eventi natalizi e promette che sarà il più bel "Christmas Village" degli ultimi anni. Ma per rendere Arcore ancora più accogliente chiede aiuto agli sponsor e lancia una campagna di sponsorizzazione che prende spunto dalle prossime Olimpiadi invernali in programma nel 2026 in a Milano e Cortina e che prevede pacchetti di spesa ribattezzati come le discipline olimpiche (Olimpica, SuperG, Danza su ghiaccio, Freestyle, Bob e Curling).

Stanziamento da quasi 50mila euro

Ammonta a 47mila euro lo stanziamento deciso nei giorni scorsi dall’Esecutivo guidato da Maurizio Bono direttamente alla Pro-Arcore per finanziare una serie di allestimenti ed iniziative a tema nel centro cittadino. Una voce di spesa importante dalla quale, però, è esclusa l’innovativa pista da sci che dominerà la collina del Parco Borromeo con la gestione diretta del Comune tramite gli esperti del Cea. Si tratta di una pista artificiale di sci, lunga circa 80 metri, dove poter apprendere le basi della discesa nel campo scuola o semplicemente divertirsi, e un’altra pista sintetica con i classici ciambelloni.

Cercasi sponsor

Anche quest’anno, come già accaduto lo scorso anno, le attività commerciali che volessero sponsorizzare le varie attività organizzate nel villaggio di Natale lo potranno fare scegliendo tra diversi pacchetti creati ad hoc dall’assessore al Commercio Nicolò Malacrida. Si parte da un contributo di 100 euro Iva inclusa (pacchetto Curling) alla sponsorizzazione ribattezzata "Olimpica" da 5mila euro. In base alla formula scelta dai donatori, varieranno anche le condizioni di visibilità. Insomma tutto è sponsorizzabile, dalla pista da sci a quella di pattinaggio, dalle luminarie agli spazi sull’informatore comunale.

Tra le attività finanziate troviamo anche il videomapping sugli edifici, le luminarie natalizie su diverse vie della città (Piave, Gorizia, Manzoni, Roma, San Martino, Edison, Umberto I, 4 Novembre, Trento Trieste, Casati, Gilera) e alberi di Natale. Non mancheranno le novità, come la gara tra negozi per il migliore allestimento a tema. In programma anche un concerto ed eventi di animazione nella giornata di accensione dell’albero che, quest’anno, verrà collocato in Largo Vela anziché nel parco.

Confermata la pista di pattinaggio

Non poteva mancare la pista di pattinaggio su ghiaccio che verrà allestita all’ingresso del Parco Borromeo all’interno del Christmas Village dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Per pattinare e per sciare sarà possibile affittare sul posto l’attrezzatura o portarsi la propria. Saranno presenti, su prenotazione, anche dei maestri di sci per delle lezioni individuali. Durante i weekend di dicembre e tutti giorni dal 26/12 al 07/01 dalle ore 15:00 alle 19:00 l’accesso alle attività sarà a pagamento per tutti i visitatori. Infine, per tutta la durata della manifestazione all’ingresso del Parco di Villa Borromeo d’Adda sfavillerà un grande albero di Natale.

La soddisfazione dell'assessore Malacrida

"La nostra aspirazione è quella di coinvolgere prima di tutto l’intera cittadinanza, ma anche un pubblico familiare più ampio proveniente dalla Brianza e dal circondario, così da evidenziare, ancora una volta, l’attrattività di Arcore - ha sottolineato Malacrida - In questo contesto proponiamo ai privati e alle aziende la possibilità di aderire alla campagna di sostegno dell’evento così da presentarvi alla nostra comunità di riferimento come sponsor del Natale 2023 e, al contempo, permettere al Comune di Arcore di raggiungere performance sempre migliori nella ideazione degli eventi".

Il punto di vista del Pd

Una spesa che, però, ha fatto storcere il naso al consigliere del Pd Michele Calloni.