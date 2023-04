Al via la nuova stagione del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo

Un programma di eventi, incontri, corsi di formazione, da maggio a novembre, che conferma Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno come "contenitore di contenuti di valore a disposizione di tutti" e il Centro Culturale Europeo che nelle sue stanze è nato, nel 2017, quale "punto di riferimento del panorama culturale di Monza e Brianza e dell’intero sistema lombardo e nazionale".

Presentata questa mattina, a Palazzo Arese Borromeo che ospiterà la quasi totalità del palinsesto, la nuova stagione culturale firmata dal Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo in collaborazione con il Comune e l’Università Vita - Salute San Raffaele. Il programma prevede cinque corsi che avranno inizio a maggio e si concluderanno in novembre e che vedranno coinvolti relatori ed esperti di rilievo nazionale e internazionale. Architettura, attualità filosofia, storia, politica ed economia saranno i macro-temi che verranno affrontati negli incontri organizzati dal Centro Culturale Europeo, in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e Università Vita-Salute San Raffaele (il rettore Enrico Gherlone è il presidente dell’Associazione Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo).

Come sottolinea il vicepresidente Gigi Ponti "sentiamo tutti il bisogno di proposte di grande qualità in campo formativo e culturale. L’ampia proposta che oggi il Centro di Cultura Europeo di Palazzo Arese Borromeo illustra per la nuova stagione di incontri rappresenta un’opportunità straordinaria per la Lombardia e particolarmente per la Brianza. Il rapporto fruttuoso fra Università, istituzioni pubbliche ed il mondo economico e professionale rappresenta un’occasione utile per orientare le nostre proposte per il futuro e le grandi sfide del presente".

Come ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca:“Attraverso la qualità delle proposte che presentiamo alla città ci poniamo nelle condizioni di fare del Centro Culturale Europeo una realtà prestigiosa al servizio della comunità, il fulcro di iniziative aperte e di grande interesse per il pubblico. Abbiamo un programma di eventi, incontri, corsi di formazione in grado di calamitare l’attenzione di un pubblico vasto e di favorire l’apertura di Palazzo Arese Borromeo, confermandolo quale straordinario contenitore di contenuti di valore a disposizione di tutti”.