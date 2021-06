Dal 10 giugno al via l’undicesima edizione della Festa della Filosofia, incontri anche a Cesano Maderno

Sono dodici i Comuni coinvolti insieme a Cesano negli appuntamenti della Festa della Filosofia, giunta quest’anno all’11^ edizione. Dal 10 giugno all’1 ottobre, saranno venti gli incontri in programma per proporre saggi di alcune tra le migliori menti del pensiero italiano contemporaneo grazie alla partecipazioni di filosofi, giornalisti, scrittori, storici e divulgatori scientifici.

Al via l’undicesima edizione della Festa della Filosofia

Proposto dall’Associazione Culturale Albo Versorio e da alcuni Comuni della Brianza e del nord Milano, in collaborazione col Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno e l’Università Vita-Salute San Raffaele, la Festa della Filosofia prevede una kermesse in grado di fare del nostro territorio nel periodo del Festival il cardine “dell’intellighenzia” italiana del nostro tempo.

Omaggio a Dante

Nel 700^ anniversario della morte di Dante, considerato il Padre della lingua italiana, il titolo scelto per la rassegna è “Le stelle e l’altre cose belle”, per offrire un’indagine sull’attualità dell’impronta del Sommo Poeta nel nostro costume di vita, ma non solo: l’edizione 2021 della rassegna è infatti chiamata ad affrontare anche altri temi sempre attuali per offrire ad un pubblico più vasto un’ampia gamma di argomenti, capaci di soddisfare aspettative eterogenee.

Sono quattro i principali ambiti che verranno toccati nello specifico in maniera trasversale:

– il settimo centenario della morte di Dante Alighieri;

– la fisica, la cosmologia e l’universo;

– le attuali problematiche legate alla salute del pianeta, all’ambiente e alla sostenibilità;

– le riflessioni di filosofia estetica sulla bellezza.

I relatori

Oltre ad alcuni relatori già coinvolti nel corso delle edizioni precedenti (i Professori Claudio Bonvecchio, Umberto Galimberti, Vito Mancuso e i giornalisti Alessandro Cecchi Paone e Armando Torno), quest’anno fra gli ospiti ci saranno anche altri nomi di grande rilievo, come i fisici Gabriella Greisone, Guido Tonelli, gli scrittori Antonio Scurati e Ilaria Gaspari e i Professori Laura Pepe, Silvano Petrosino, insieme al Direttore Artistico della rassegna, Prof. Erasmo Silvio Storace.

Sono inclusi nella manifestazione altri tre incontri dal titolo: “La parola ai giovani: visioni del mondo”, ideati per l’intervento degli studenti universitari neolaureati.

Quattro incontri a Palazzo Arese Borromeo

Il programma prevede che gli incontri si tengano presso prestigiose location dei Comuni coinvolti: nel caso di Cesano, nella suggestiva Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo. L’ingresso agli eventi è gratuito ma con prenotazione obbligatoria; il numero dei partecipanti sarà infatti contingentato nel rispetto delle norme anti Covid.

Oltre a Cesano, che ospita quattro dei simposi previsti, sono coinvolti nella Festa della Filosofia anche i Comuni di Arese, Barlassina, Cinisello Balsamo, Cormano, Lainate, Limbiate, Nova Milanese, Rho, Saronno, Senago e Solaro.

Queste le parole del consigliere Gigi Ponti, uno dei fautori della nascita del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo che ha sempre sostenuto la Festa della Filosofia nella suo affermarsi e radicarsi sul territorio: “Considero un segno di speranza tornare alla “normalità “ con proposte culturali di alto livello qualitativo. Il circuito di Comuni che partecipa a questa iniziativa rappresenta un punto di forza per tutto il territorio. Anche se la partecipazione sarà contingentata, tornare a frequentare in presenza sarà un’emozione e un’occasione d’incontro particolarmente significativa”.

Per le modalità di prenotazione agli incontri, il programma di dettaglio con sedi, orari e opzioni in caso di maltempo, consulta il sito www.festadellafilosofia.it