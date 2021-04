Alba Maria Leone e la passione per la poesia. Ha lavorato all’ospedale di Niguarda come assistente nei vari reparti, ha iniziato a pubblicare le sue poesie dietro l’incoraggiamento e il supporto di Giusy Guarino, poetessa desiana.

La desiana Alba Maria Leone ha letto “Il tuo stelo”

La desiana Alba Maria Leone ha letto “Il tuo stelo”. “Vorrei restare qui, musiche d’arpa e sussurri di poesia. La poetessa desiana ha letto dei versi che ricordano la passione e l’intreccio tra la poesia e la musica. Un connubio indissolubile. “Solo l’amore vero e sano potrà donarvi la felicità” è il consiglio da madre che ha voluto dare alle adolescenti.

La nostra iniziativa

Prima Monza ha voluto ricordare la Giornata mondiale del libro che si è celebrata il 23 aprile con un’iniziativa che ha coinvolto cittadini/e di Monza e Brianza, lettori (non) per caso, invitati a leggere un brano di un libro al quale sono affezionati.

Pillole di lettura che vi presentiamo senza grandi pretese, se non quella di soffermarci per qualche minuto su autori più o meno conosciuti e portare un po’ di leggerezza e serenità in tutte le case in momenti non facili come quelli che stiamo vivendo.

Ringraziamo tutte le persone che si sono prestate per leggere una pagina di un libro a loro caro e ci auguriamo che l’iniziativa, pur nella sua semplicità, possa incontrare il favore dei lettori.

