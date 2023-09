Arcore: ecco i premiati del Premio Letterario di Poesia e Narrativa

È tornato ad Arcore il "Premio letterario di Poesia e Narrativa". Sabato, la nona edizione organizzata in Villa Borromeo, in ricordo della scrittrice e poetessa Patrizia Cavalli, scomparsa solo l’anno scorso.

Il Premio Letterario di Poesia e Narrativa

La giuria letteraria, presieduta dal professore, srcrittore e poeta Cheikh Tidiane Gaye, era composta da Silvia Calzorali, Letizia Rossi, Rosa Spadafora, Franco Donà, Paolo Melis, Emanuela Della Libera, Dario Marelli ed Enrico Sala. Insieme a loro anche il sindaco Maurizio Bono e l’assessore alle Politiche scolastiche ed Educative, Elvira De Marco.

"Per noi è un onore essere qui oggi – ha commentato il prof Gaye – Essere qui per ricordare l’incredibile Patrizia Cavalli e allo stesso tempo rendere omaggio ai grandi autori di quest’edizione".

I premiati della sezione A

I premiati della sezione A nella categoria poesia inedita per i giovani dai 13 ai 21 anni troviamo al primo posto Federico Tomasi con l’opera "È lì che tutto finisce", al secondo Matteo Lauria con "Oltre l’orizzonte" e al terzo Vittoria Prazzoli con "Tra le crepe dei pensieri".

I premiati della sezione B

I premiati della sezione B della categoria poesia inedita per adulti sono: al primo posto Marco Pezzini con l’opera "Non è poesia", al secondo Flavio Provini con "Non sanno di quella piaga mai chiusa" e al terzo, Stefano Baldinu con "Il figlio velato".

I premiati della sezione C

I premiati della sezione C, nella categoria libro edito di poesia sono: al primo posto Carlo Tosetti con l’opera "La teoria del transatlantico", al secondo Roberto Costantini con «L’uomo di spalle» e al terzo Rita Imperatori con "Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi".

Le altre sezioni e categorie

I premiati della sezione D nella categoria racconti inediti sono: al primo posto Carlo Nello con l’opera "Latte di monte", al secondo Piko Cordis con "Le vie dei topi" e al terzo Marco Antonelli con "Innocenza". I premiati della sezione E nella categoria libro edito, romani o racconti sono: al primo posto Cesare Cuscianna con l’opera "L’ippopotamo nella neve e altre storie", al secondo Massimo Bertarelli con "Kabbalah noir a Milano" e al terzo Clara Mazzanti con "Venga con noi. Dagli attentati del ‘69 a Piazza Fontana". I premiati della sezione F nella categoria racconto breve, inedito a tema cultura brianzola: al primo posto Massimo Spinolo con l’opera "Senza sapere come si fa", al secondo Domenico Ronzono con "La guerra e la pace di Gino Secrìsta" e al terzo Luca Pirovano con "I giorni della sagra". Infine, per concludere i premiati della sezione G nella categoria silloge inedita: al primo posto Susi Gillo con l’opera "Il filo da conquistare", al secondo Lidia Are Caverni con "Artemisia" e al terzo Maria Anna Martino con "Fermare il tempo".