Da domani, martedì 25 agosto, novità nel servizio della biblioteca di Seregno. Possibile l’accesso allo scaffale aperto e alla sala studio ma con l’obbligo della mascherina per le norme anti-Covid.

Riapre la sala studio in biblioteca

Da domani, martedì 25 agosto, nuove modalità di accesso alla biblioteca civica Ettore Pozzoli. Riapre la sala studio, previa prenotazione di una fascia oraria. I posti si possono prenotare per un unico turno giornaliero, al mattino o al pomeriggio, secondo due fasce orarie: dalle 9 alle 12.30 (da martedì a sabato) o dalle 13.30 alle 17 (martedì, giovedì e sabato). Sono venticinque i posti a disposizione degli utenti.

L’accesso allo scaffale aperto

Per accedere agli scaffali in autonomia per la scelta dei libri è necessario prenotare al telefono (0362 263 223) oppure via e-mail (seregno.prestito@brianzabiblioteche.it). E’ consentito l’accesso a un adulto oppure a un adulto con minore per una permanenza massima di venti minuti. Invece non si possono utilizzare le postazioni di lettura e quelle internet, niente consultazione dei periodici.

In biblioteca obbligo di mascherina

L’ingresso alla biblioteca è consentito esclusivamente indossando la mascherina. All’accesso vige l’obbligo di rilevazione della temperatura alla colonna termoscanner e di sanificare le mani con l’apposito disinfettante. Il servizio prestito si effettua con prenotazione da catalogo in rete, via telefono o e-mail: il ritiro è su appuntamento, dopo la conferma da parte della biblioteca. La restituzione dei libri avviene nell’atrio su un apposito carrello.

