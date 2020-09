Cambiamenti climatici, convegno a Cesano Maderno. L’appuntamento è per domani, giovedì 10 settembre a Palazzo Arese Borromeo, luogo che dal 4 ottobre ospiterà i corsi di laurea in Filosofia dell’Università Vita Salute San Raffaele.

“L’Europa e il climate change”. va sotto questo nome la giornata di studi in programma domani, giovedì a Palazzo Arese Borromeo, che dopo la conferenza stampa di venerdì scorso (foto) in cui è stato annunciato il ritorno della Facoltà di Filosofia, torna ad ospitare un evento in presenza. In tutta sicurezza.

Un evento organizzato dal Centro culturale europeo di Palazzo Arese e dall’Ircecp, il Centro internazionale di ricerca per la cultura e la politica europea.

La giornata si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali e la presentazione della giornata, a far da moderatore Roberto Mordacci, preside della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita Salute San Raffaele.

Il primo intervento sarà quello del consigliere regionale Pietro Luigi Ponti che affronterà il tema: “I cambiamenti climatici alla prova delle politiche pubbliche”. “L’Europa a zero emissioni nette nel 20250: Mind the gap!” il tema che verrà affrontato da Elena Verdolini, dell’Università degli Studi di Brescia. Seguirà la discussione.

Nel pomeriggio gli interventi di Sergio Vergalli dell’Università degli studi di Brescia – Shock sistemici, scenari macroeconomici e cambiamenti climatici – e Francesca Postiglione, dell’Università salute San Raffaele: “I cambiamenti climatici e le sfide della giustizia globale e intergenerazionale”. Quindi la discussione conclusiva.

In occasione della Giornata di studi Palazzo Arese Borromeo ospiterà la mostra “Water – la sfida per la vita”, istantanee dal World Water Day Photo Contest, competizione internazionale Lions sui temi di Un Water, nata per sensibilizzare le coscienze attraverso lo strumento potente della fotografia sul valore dell’acqua come diritto fondamentale dell’umanità. L’esposizione è a cura del Lions Club Seregno e sarà prseentata da Eva Musci.

