Cocaina sequestrata e ubriaco molesto fermato: il nuovo nucleo della Polizia locale funziona

Seregno

Sono stati diversi gli interventi degli agenti nella serata di ieri, sabato

Movida sotto la lente del nucleo di Polizia giudiziaria e sicurezza urbana aperto in seno al reparto mobile della Polizia locale di Seregno.

Cocaina sequestrata

Ieri sera, sabato 5 marzo, tre pattuglie - sotto il coordinamento della neo nominata responsabile del nucleo, la sovraintende Manuela Cavallaro - hanno effettuato diversi interventi in luoghi noti come piazze di spaccio. Gli agenti sono riusciti a recuperare una piccola quantità di cocaina e a identificare diversi soggetti.

Fermato un ubriaco molesto

Nel proseguo dei controlli serali, gli agenti guidati dalla sovraintende Cavallaro hanno offerto anche supporto ai colleghi del nucleo di Polizia commerciale ed annonaria. Un esercizio commerciale è finito sotto la lente della Polizia locale che ha sanzionato i titolari per alcune carenze amministrative. Un ulteriore intervento è stato poi eseguito su richiesta della centrale per criticità dovute a una persona, già nota alle forze dell'ordine, che in stato di ubriachezza molesta creava disordini e danneggiamenti.

La soddisfazione dell'assessore

Soddisfazione e riconoscimenti per l'operato del nucleo di polizia giudiziaria e sicurezza urbana sono immediatamente giunti dall'assessore alla Sicurezza William Viganò e da cittadini che hanno apprezzato l'operatività dimostrata.