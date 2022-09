Concorso Note di cinema per giovani studenti

L’associazione Brianza Musica lancia "Note di cinema", un concorso grafico-pittorico e di computer grafica. L'iniziativa è sostenuta dal Comune di Seregno tramite il Bando Giovani Estate 2022: per il progetto è stato previsto un contributo fino a 4mila euro.

Concorso Note di cinema per studenti

Il concorso Note di cinema intende mettere in evidenza le capacità inventive e creative dei giovani studenti, di età compresa fra 12 e 19 anni: è rivolto ai residenti a Seregno o quanti frequentano una scuola della città. Il 29 ottobre, presso l’auditorium delle scuole Don Milani, il complesso strumentale giovanile European Youth Ensemble eseguirà le colonne sonore dei seguenti film: Star Wars, Star Trek, Harry Potter, Lord of rings, The 7 magnificient, Cinema paradiso, Artificial Intelligence, Romeo e Giulietta, E.T. l’Extraterrestre, Hook, Capitan Uncino. La formazione di diciotto giovani musicisti è diretta da Roberto Colciago.

Il legame fra suono e immagine

Ai giovani artisti che intendono partecipare al concorso sarà chiesto di realizzare un elaborato che rappresenti uno o più di questi film, scegliendone un personaggio o una scena da loro ritenuta rappresentativa e inserendo un elemento musicale legato alla colonna sonora. Il concorso, infatti, vuole mettere in evidenza non solo le capacità artistiche, grafiche e pittoriche dei giovani, ma anche lo stretto legame tra il suono e l'immagine che spesso caratterizza il successo di un film.

Ecco i premi del concorso

Gli elaborati devono pervenire al Comune di Seregno (Ufficio Sport e giovani) entro il 21 ottobre. Per i lavori migliori sono previsti premi in denaro: al primo classificato 200 euro, al secondo 150 euro e al terzo 100 euro. Gli elaborati migliori non premiati, ma segnalati, riceveranno un attestato e un omaggio di carattere musicale. I premi saranno consegnati durante il concerto del 29 ottobre.