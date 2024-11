Coro Sant'Ambrogio in concerto per i 40 anni

"Emozioni in canto". E' il titolo del concerto che andrà in scena domani sera (sabato 30 novembre), alle 21, presso la chiesa parrocchiale Sant'Antonino di Triuggio per festeggiare i 40 anni del coro Sant'Ambrogio.

Il coro Sant'Ambrogio

Un traguardo importante per la formazione musicale triuggese, diretta dal maestro Alessandra Villa, costituita nel 1984 per volontà del compianto papà e maestro Mario Villa, mancato nel 2018. Per celebrare l’importante ricorrenza, il coro ha organizzato il concerto “Emozioni in canto”, che andrà in scena domani sera. Il coro Sant’Ambrogio esegue polifonia a cappella e brani sacri di Palestina, Benedetto Marcello, Bach, Händel, Vivaldi, Salieri, Mozart, Donini, Perosi, nonché pezzi operistici di Rossini, Verdi, Wagner, Puccini e Mascagni oltre a composizioni di epoca contemporanea. Compito primario, scopi e finalità della corale sono incentrati sul sostegno della celebrazione liturgica.

Un po' di storia

Nel 2004 la corale è stata invitata a Roma in udienza generale alla presenza dell’allora Papa Giovanni Paolo II cantando poi la Santa Messa Capitolare nella Basilica di San Pietro. Nel 2007 il coro ha partecipato al concorso regionale per corali parrocchiali a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, ottenendo il sesto posto su 22 corali in gara e, in questa occasione, è stato premiato per aver presentato il repertorio più aderente allo spirito e finalità del concorso. Nel 2011 la corale si è recata in pellegrinaggio ad Assisi e ha animato la Messa capitolare nella Basilica Inferiore. Nel 2015 il coro ha accompagnato la Celebrazione Eucaristica presso la Cattedrale di Loreto e l’anno successivo presso la Basilica di Sant’Antonio a Padova. Lo scorso anno, nel 2023, ha cantato la Santa Messa nel Santuario di San Luca a Bologna. Negli ultimi anni, in occasione della festa Patronale di Triuggio, la corale si è esibita in concerto in collaborazione con il corpo musicale Santa Cecilia di Triuggio.

I concerti con l'orchestra

Il coro Sant’Ambrogio ha inoltre effettuato diversi concerti con orchestra, l’ultimo dei quali nell’autunno del 2022, in ricordo del fondatore e maestro Mario Villa. E’ attualmente composto da circa 25 elementi suddivisi nei quattro registri vocali (soprani, contralti, tenori, bassi) ed è ora diretto da Alessandra Villa, figlia del maestro Mario, e accompagnato all’organo da Luca Lissoni.

L'augurio di Fratel Michele

"Grazie carissimi coristi e coriste del coro Sant'Ambrogio, con grande emozione vi scrivo in occasione del 40º anniversario della vostra fondazione. Quattro decenni di musica, passione e dedizione che hanno reso il coro una pietra miliare per la comunità di Triuggio. Non posso che ricordare con affetto gli anni in cui anch’io ho avuto il privilegio di cantare insieme a voi. Quei momenti non sono stati solo esercizi vocali, ma vere esperienze di condivisione, emozioni e crescita personale. In questo anniversario, il mio pensiero va anche alla figura storica e indimenticabile del maestro Mario Villa, che con la sua guida ha saputo ispirare e plasmare l’anima del coro. È grazie alla sua passione e al suo talento che il coro Sant'Ambrogio è diventato ciò che è oggi: una famiglia che vive la musica con cuore e spirito. Purtroppo non potrò essere presente al concerto di sabato. Auguro a tutti voi di continuare a essere un faro di armonia e bellezza per molti altri anni a venire. Con affetto e gratitudine, fratel Michele".

Il programma