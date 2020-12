Il Covid cancella anche il concerto di Natale

A Seregno niente Concerto di Natale. A causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid, annullato con dispiacere il tradizionale evento della Filarmonica Fiati Città di Seregno, che era previsto nel Santuario di Santa Valeria.

Per il Covid annullato il Concerto di Natale

Cancellato dal coronavirus anche il tradizionale Concerto di Natale, offerto dalla Filarmonica Fiati Città di Seregno. Nei giorni scorsi la comunicazione ufficiale, con il dispiacere dei componenti della Filarmonica e di quanti erano impegnati nella programmazione e nella realizzazione della serata musicale: il presidente Alessandro Sala, la moglie Marina Colombo e il direttore musicale, maestro Mauro Bernasconi.

Il Concerto era previsto a Santa Valeria

Il concerto di Natale era previsto nel Santuario di Santa Valeria, in occasione del novantesimo anniversario di consacrazione e del restauro della cappella degli ex-voto dedicata a Santa Caterina. “L’evento non potrà avere luogo per le conseguenze dell’emergenza sanitaria del Covid, compresa la poca disponibilità di tempo per lo studio delle partiture e delle prove”, ha spiegato il portavoce della Filarmonica a fiati, Carlo Perego.

“L’impegno per ritrovarsi al più presto”

Il portavoce della Filarmonica a fiati ha sottolineato “l’impegno e la volontà di ritrovarsi il più presto possibile per trascorrere insieme momenti sereni in compagnia delle meravigliose sensazioni che solo la musica sa trasmettere. Sensazioni che permettono di affrontare e sopportare anche momenti come quello che stiamo vivendo”, ha concluso Carlo Perego.

