Al Museo didattico del legno di Cesano Maderno apre l’installazione permanente “Dal Vespucci al Museo”, un corner espositivo appositamente predisposto per ospitare il timone della motobarca della nave scuola Amerigo Vespucci, dono della Marina Militare Italiana.

Dall’Amerigo Vespucci al Museo didattico del legno

L’inaugurazione è fissata per domenica 1 marzo alle 11, al Museo ospitato nelle cantine storiche del secentesco Palazzo Arese Borromeo. Prima della scopertura dell’installazione è previsto un momento istituzionale in Sala Aurora con gli interventi del sindaco Gianpiero Bocca e del presidente del Museo, Walter Vitucci. Ospiti d’eccezione il sottosegretario di Stato alla Difesa, la senatrice Isabella Rauti, il sottosegretario di Stato all’Istruzione e al Merito, l’onorevole Paola Frassinetti, e la vicepresidente della Regione Liguria, Simona Ferro, che si sono adoperate affinché lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana effettuasse la straordinaria donazione al museo cesanese.

La mostra “Il legno sull’acqua”

Contestualmente, verrà inaugurata la mostra “Il legno sull’acqua” organizzata in collaborazione con il Museo della Barca Lariana e la sezione di Milano della Lega Navale Italiana, cui fondatore e primo presidente fu il conte Gilberto Borromeo.

Il Museo didattico del legno si prepara a festeggiare il suo terzo compleanno con questa nuova proposta che arricchisce il proprio patrimonio espositivo, a disposizione della popolazione e delle scolaresche che ormai tutte le settimane vengono accolte dai volontari nelle sue stanze. E non finisce qui perché la domenica successiva, 8 marzo, in collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca, il Museo propone un incontro con l’autore: nel pomeriggio la scrittrice Sibyl Von Der Schulenburg presenterà il suo libro “Come vento tra le vele” ambientato proprio sull’Amerigo Vespucci.

Nella foto: la consegna dell’asta del timone, all’Arsenale militare di La Spezia, da parte del comandante, l’ammiraglio Enrico Olivo