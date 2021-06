Sculture di Gigi Renga in dono alla Biblioteca Civica. L’artista desiano, scomparso nel dicembre 2019, ha infatti lasciato fra le sue volontà quella di donare due delle sue opere alla Biblioteca Civica cittadina. Fin dal 2018 aveva manifestato questa disponibilità allo scopo di rendere visibile la sua opera artistica ai desiani ed ai giovani in modo particolare, oltre a poter lasciare memoria fattiva del suo percorso artistico in un luogo per lui gradito e familiare in quanto utente assiduo ed affezionato.

Due opere dell'artista desiano Gigi Renga in dono alla Biblioteca Civica

Di comune accordo con la vedova, Elisabetta Urso, l'Amministrazione comunale ha voluto aspettare il miglioramento della situazione epidemiologica per poter organizzare una piccola cerimonia di inaugurazione dello spazio predisposto e allestito in una sala della Biblioteca: spazio idoneo ad esporre le due sculture in legno che nel frattempo sono entrate a far parte del patrimonio comunale.

Ecco allora che domenica 27 giugno 2021 è previsto un momento di presentazione della donazione nelle sale e nel cortile della Biblioteca Civica. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul distanziamento sociale e l’accesso contingentato.

Il programma della cerimonia

Alle ore 17.00 si terrà la presentazione ufficiale delle sculture con brevi discorsi da parte dell’Assessore Redi, della moglie dell’artista Elisabetta Urso e della Responsabile della Biblioteca. I cittadini resteranno in cortile sufficientemente distanziati in sedute predisposte e saranno poi accompagnati all’interno della sala in numero di due a due per visionare le sculture, accompagnati dagli addetti della biblioteca.

Alle ore 17.30 spazio al concerto della Banda Larga Befolk che interverrà a titolo gratuito e amicale nei confronti dello scultore Gigi Renga, per onorarne l’opera e la memoria e in considerazione della passata collaborazione nella festa che si è organizzata in Biblioteca per i suoi Vent’anni in Villa.

"Opere dal valore artistico e umano"