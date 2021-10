Barlassina

Per Halloween una nuova canzone del Piccolo Coro TAB, che ha scelto come location Palazzo Arese Borromeo. Un nuovo progetto in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno.

Il nuovo progetto del Piccolo Coro TAB

Il nuovo progetto del Piccolo Coro TAB del Teatro Belloni di Barlassina è a tema Halloween e in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno. "Felici delle 28 milioni di visualizzazioni che ha generato il precedente video, abbiamo deciso di raccontare la storia del fantasma di Ersilia dal principio, ritornando nella location originale: Palazzo Arese Borromeo - hanno fatto sapere dal coro barlassinese - E' li che, 200 anni fa, realmente visse e morì giovanissima la piccola Ersilia Borromeo". La canzone, scritta da Mario Gardini e musicata da Giuseppe De Rosa, è paurosissima come si richiede ad Halloween. Nascosto tra le note c'è però l'insegnamento a non avere paura del diverso e di quello che non si conosce. Il finale è ha sorpresa e lascia aperta la strada per un sequel.

La storia di Ersilia: la trama

La trama si basa su un gruppetto di cinque amici che, conosciuta la leggenda del fantasma, decidono di indagare entrando nottetempo a Palazzo Borromeo. Ersilia si manifesta per davvero. E' però diversa da quello che si aspettavano: è una bambina stanca di starsene da sola al freddo e di non andare a scuola. Desidera solo giocare e avere tanti amici. Inizia così una bella festa dove i cinque amici conoscono anche gli amici mostri di Ersilia. Il personaggio di Ersilia è interpretato dalla piccola corista del Coro TAB Anita, che ha partecipato lo scorso anno alla 63esima edizione dello Zecchino d'Oro. In uscita sabato 30 ottobre alle 12 sul canale Youtube del Piccolo Coro TAB.