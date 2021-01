Giorno della memoria: il Pd di Besana incontra Emanuele Fiano

In occasione del Giorno della memoria, celebrato mercoledì 27 gennaio, sulla pagina Facebook del circolo besanese del Partito democratico sarà possibile seguire l’incontro con Emanuele Fiano, deputato dem figlio di Nedo, deportato ad Auschwitz e unico superstite di tutta la sua famiglia. L’appuntamento è per domani, domenica 31 gennaio 2021, a partire dalle 21.

Incontro online

L’incontro è organizzato dai tre gruppi consiliari del centrosinistra di Besana in Brianza: Partito democratico, BesanAttiva e #besana4future.

Emanuele Fiano presenterà il suo libro “Il profumo di mio padre. L’eredità di un figlio della Shoah”, con prefazione affidata a Liliana Segre.

Si parte, come premesso, alle 21 a questo link.

“Il profumo di mio padre”

Noi figli dei sopravvissuti alla camera a gas di Birkenau non siamo normali. Lo sa bene la mia amata moglie e lo sanno i miei figli, e forse le mogli di tutti i figli della Shoah e i loro amati figli. Come prima le nostre madri o padri. Noi non abbiamo ascoltato solo parole dolci e tenere dai nostri padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma il silenzio impastato di lacrime e urla.

E’ così che Emanuele Fiano, oggi deputato del Partito democratico, riassume in poche parole il senso del suo sentito memoriale. Al centro c’è il rapporto con il padre Nedo, sopravvissuto ai campi di concentramento, scomparso a dicembre. “Il profumo di mio padre” è il tentativo di un passaggio di consegne di una memoria preziosa e indimenticabile e una riflessione attualissima sul male e gli orrori del passato; e, allo stesso tempo, un esempio di come si possa trasformare la catastrofe in un messaggio straordinariamente educativo per le generazioni future.