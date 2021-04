Il Maggio dei libri è nel segno di Dante

Il Maggio dei libri quest’anno è nel segno di Dante. Cesano Maderno aderisce e propone tante iniziative per tutte le età.

Il Maggio dei libri quest’anno è nel segno di Dante

Nel 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, l’edizione 2021 del Maggio dei Libri è dedicata al poeta e scrittore fiorentino, padre della lingua italiana, e in particolare alla declinazione di “Amor…” scelto come tema della rassegna.

Cesano ha aderito alla campagna nazionale sviluppando il tema attraverso gli incontri con Andrea Iacobuzio, illustratore di un libro per ragazzi dedicato a Dante, e con Gianluca Zappa, autore di un saggio sulla Divina Commedia.

Per coinvolgere la più ampia platea di persone, la Biblioteca civica Vincenzo Pappalettera è stata supportata dalle associazioni Amici della Biblioteca, Circolo di lettura Pequod, Corpo musicale Giuseppe Verdi di Binzago e dalle sezioni cittadine dell’Anpi e dell’Associazione nazionale alpini. Così l’assessora alla Cultura Silvia Boldrini:

“Questo Maggio dei Libri è speciale già a partire dal tema prescelto dell’Amor dantesco . I 700 anni dalla morte di Dante sono celebrati con iniziative ispirate ad alcuni dei suoi versi più celebri: “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, “Amor… che ne la mente mi ragiona” e “Amor… che move il sole e l’altre stelle”. La bellezza del sentimento è un’ancora di salvezza in tempi di smarrimento a causa del Covid. Attingiamo la forza che ci serve dai valori che contano e che resistono ad ogni difficoltà. Questa forza si è tradotta in iniziative originali e inclusive, come il corso online per imparare ad usare bene il computer e riuscire per esempio a fare lo Spid, un’idea per sentirsi più autonomi e sicuri nell’approccio con la tecnologia informatica. Ringrazio le associazioni cittadine che come sempre si sono impegnate dimostrandosi particolarmente creative. La nostra Biblioteca è il cuore pulsante del Maggio dei Libri, in occasione della rassegna ci tengo a sottolineare il ruolo che ha saputo svolgere in questi mesi di pandemia durante i quali è sempre rimasta un punto di riferimento per le persone pur tra mille problemi pratici, non solo uno spazio della città, ma anche un luogo dell’anima”.

Sono molte e di genere diverso le proposte messe in campo per il Maggio dei Libri cesanese, in un caleidoscopio di appuntamenti in grado di soddisfare le esigenze dei diversi lettori.

Novità di quest’anno

Accanto ai momenti dedicati a Dante, e in particolare a quello con l’illustratore di un libro per ragazzi dedicato a Dante, le novità dell’edizione 2021 del Maggio dei Libri sono il corso La vita digitale, che nasce con lo scopo di far conoscere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per semplificare la vita, e l’originale visita guidata in musica al Santuario di Santa Maria delle Grazie alla frasca a Binzago.

Il corso online La vita digitale

Strutturato con due incontri da 90 minuti, alle 10.30 dell’8 e del 15 maggio, il corso tenuto da Mauro Barison dell’Associazione Amici della biblioteca è rivolto a persone anche prive di competenza specifica, eccetto quella di base legate all’uso autonomo di strumenti digitali quali computer o tablet e smartphone, che desiderano approcciare con maggior consapevolezza il mondo del digitale nel suo interfaccia con la vita quotidiana, per conoscere strumenti e opportunità offerte dal virtuale. Strutturate in una parte teorica ed in una pratica, con un interfaccia costante tra i partecipanti, le lezioni proporranno una panoramica sugli strumenti digitali e affronteranno il tema della sicurezza e dello Spid, chiave di accesso alla pubblica amministrazione digitale, oltre che su google Workspace e sull’uso del catalogo online di BrianzaBiblioteche per prenotare i materiali in autonomia e sulla biblioteca digitale di MediaLibraryOnLine. Per iscriversi al corso (le video lezioni si terranno online sulla piattaforma Google Meet., con posti limitati), rivolgersi a amicibibliotecacesanomaderno@gmail.com.

La visita guidata al Santuario di Binzago

Viene proposta, con un evento unico nel suo genere, alle 17.30 del 23 maggio, una visita del Santuario di Santa Maria delle Grazie alla frasca, a Binzago, cui era attiguo il convento dei frati Umiliati, attraverso un excursus di carattere architettonico, pittorico, storico e teatrale introdotto da don Fabio Viscardi e condotto dall’architetto Franco De Ponti (autore degli studi e delle ricerche storiche) che illustrerà studi e ricerche succedutesi nel corso degli anni, mostrando anche i reperti rinvenuti nel corso degli scavi degli anni Ottanta. Con l’intervento dell’assessora alla Cultura Silvia Boldrini. La visita virtuale sarà intervallata da intermezzi musicali, per un inedito intreccio di arte, storia e musica, chiamata a far da collante e ad amplificare la portata della visita: si esibirà il quintetto dei maestri del Corpo Musicale Giuseppe Verdi composto da Ornella Caiani, Cecilia Castronovo, Valerio Lucantoni, Bruno Palazzo e Denis Sassi. Non mancheranno le sorprese che renderanno la visita ancor più accattivante.

Gli incontri con gli autori

Accanto a queste novità, nel Maggio dei Libri non è certo da meno la proposta del dialogo con la scrittrice Valentina Sagnibene (martedì 11 maggio alle 18.30 – GoToMeeting) che ha pubblicato il romanzo per giovani adulti “Con o senza di noi” e con gli autori della guida turistica “Rivierando nella riviera dei fiori del ponente ligure”. Tra le altre iniziative, gli incontri del Circolo di Lettura Pequod dedicati al cinema e alla Liberazione, gli appuntamenti rivolti ai bambini con l’Ora del racconto, i Biblioconsigli e le novità editoriali in biblioteca, e infine la “Mystery Bag: kit lavoretto e libri a sorpresa”, che rappresenta l’ultima delle novità del 2021.

Mystery Bag: kit lavoretto e libri a sorpresa

Per concludere in bellezza il Maggio dei Libri, durante l’ultima settimana di maggio i bambini potranno richiedere in biblioteca la Mystery Bag: all’interno di un misterioso sacchetto si troverà un kit contenente il materiale e le istruzioni per realizzare a casa un simpatico lavoretto, oltre a uno o più libri in prestito a tema, rigorosamente a sorpresa. Per prenotare la Mystery Bag basta chiamare il numero 0362.513496 oppure scrivere una mail biblioteca@comune.cesano-maderno.mb.it per fissare l’appuntamento per il ritiro.

I Biblioconsigli della biblioteca

Il calendario del Maggio dei Libri a Cesano inizia oggi, venerdì 23 aprile, sulla pagina Facebook della biblioteca, con i Biblioconsigli. In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, la pagina Facebook della biblioteca verrà animata dai consigli di lettura dei bibliotecari, che presenteranno i loro libri preferiti. Evento a cura della biblioteca civica Pappalettera. Sempre oggi, alle 21, su Google Meet, incontro online del Circolo di lettura Pequod “Racconti di Liberazione”, all’interno della Settimana civica “Noi come cittadini. Noi come popolo” promossa dal Comitato degli enti locali. Verranno commentati i racconti “I ventitré giorni della città di Alba” di Beppe Fenoglio e “Milton è vivo” di Vanessa Ambrosecchio.

Le presentazioni online

Giovedì 6 maggio alle 18.30 – su GoToMeeting – dialogo con Gianluca Zappa, professore di lettere in un liceo di Viterbo e autore del saggio “La pietra e la cattedrale. Una lettura della Divina Commedia”. A cura della Biblioteca Civica Pappalettera. Venerdì 7 maggio, alle 20.45 – su Google Meet, presentazione del libro “Rivierando nella riviera dei fiori del ponente ligure. Diario-guida turistica inedito per creativi”. Con la partecipazione dei tre autori, Daniela Manili Pessina, Ersilia Ferrante e Marco Macchi. La presentazione sarà accompagnata da poesie dedicate a Sanremo, lette dall’autrice Silvana Puschietta. A cura del Circolo di lettura Pequod, che tornerà a riunirsi venerdì 21 maggio, alle 21, su Google Meet, con “Cinema, cinema!”. Incontro online sulla piattaforma Google Meet, accompagnato da un’operatrice del mondo della cinematografiaintorno, sul cinema e sull’attuale situazione della settima arte.

L’Ora del racconto

L’Ora del racconto a cura dell’associazione Amici della Biblioteca di Cesano Maderno, sulla pagina Facebook della biblioteca, per sabato 24 aprile mette a tema il 25 Aprile. Letture per bambini dedicate alla Festa della Liberazione, visibili sull’evento Facebook “25 aprile, una festa tricolore”. A cura dell’associazione Amici della Biblioteca e delle sezioni di Cesano Maderno di Anpi e Associazione Nazionale Alpini. L’iniziativa torna sabato 8 maggio dalle 15 con un appuntamento per festeggiare al meglio la mamma attraverso una video lettura e un video lavoretto per bambini. Sette giorni dopo, sabato 15 maggio, alle 15, a tema “Cuori d’oro: amicizie speciali”: si andrà alla scoperta del mondo degli animali e delle loro storie grazie alle video letture per bambini. Sabato 22 maggio, dalle 15, “Guarda che capolavoro! Ascolta, vedi, immagina… un viaggio nella poesia dei quadri”, un simpatico percorso tra arte e scrittura attraverso due video letture per bambini.

Un Dante tutto da scoprire

Incontro online, martedì 18 maggio, alle 18, su GoToMeeting, con Andrea Iacobuzio, illustratore del libro per ragazzi “Dante: una vita d’amore e d’avventura. Beatrice, i lupi e le stelle”, scritto da Franco Nembrini. Iacibuzzi ci condurrà nel mondo dei libri illustrati per svelarci i segreti del suo lavoro e ci mostrerà in diretta come nasce un personaggio dalla sua matita. Evento a cura della Biblioteca civica Pappalettera.

Eventi a partecipazione gratuita

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita su prenotazione. Data l’incertezza dovuta all’emergenza sanitaria, si svolgeranno online. Per ulteriori informazioni: Biblioteca civica Vincenzo Pappalettera, via Borromeo 5. Tel. 0362513496, e-mail: biblioteca@comune.cesano-maderno.mb.it.