“L’amica geniale” il libro scelto dalla nostra giornalista

“L’amica geniale” di Elena Ferrante è il libro scelto dalla nostra giornalista Ida Savoca.

“L’amica geniale” è il libro scelto dalla nostra giornalista

“L’amica geniale” è il primo romanzo della quadrilogia che ha dato alla scrittrice Elena Ferrante un successo enorme di critica e pubblico, in Italia e in tutto il mondo. La caratteristica della “Saga geniale” è infatti quella di essere avvincente raccontando le vite comuni di due protagoniste, Elena e Lila, in cui è impossibile non immedesimarsi. Al grandioso successo della saga dell’autrice più misteriosa di sempre ha contribuito anche la TV con una serie firmata da Saverio Costanzo. Ida Savoca ha letto per noi un passaggio del libro.

La nostra iniziativa

Prima Monza vuole ricordare la Giornata mondiale del libro che si celebra il 23 aprile con un’iniziativa che ha coinvolto cittadini/e di Monza e Brianza, lettori (non) per caso, invitati a leggere un brano di un libro al quale sono affezionati.

Pillole di lettura che vi presentiamo senza grandi pretese, se non quella di soffermarci per qualche minuto su autori più o meno conosciuti e portare un po’ di leggerezza e serenità in tutte le case in momenti non facili come quelli che stiamo vivendo.

Ringraziamo tutte le persone che si sono prestate per leggere una pagina di un libro a loro caro e ci auguriamo che l’iniziativa, pur nella sua semplicità, possa incontrare il favore dei lettori.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI PUBBLICATI NELLO SPECIALE: LETTORI (NON) PER CASO