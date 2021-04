Lo scrittore Michele Allegri e “L’illuminismo dei Rosacroce”. Due brevi estratti del volume della professoressa universitaria inglese Frances Yates.

Lo scrittore Michele Allegri e “L’illuminismo dei Rosacroce”

L’abbiamo intervistato recentemente e nell’occasione ci ha parlato della sua grande passione per i Templari, diventati materia di studio e oggetto di due suoi volumi: il saggio “La religione segreta dei Templari” e il romanzo “Enigma esoterico”. Nell’occasione però Michele Allegri di Desio, grande esperto di storia dei Templari, ha accettato il nostro invito e lasciati i panni dello scrittore ha indossato quelli del lettore per un intervento accattivante, introdotto ricordando la tradizione da cui è nata la Giornata che celebriamo oggi.

La nostra iniziativa

Prima Monza vuole ricordare la Giornata mondiale del libro che si celebra il 23 aprile con un’iniziativa che ha coinvolto cittadini/e di Monza e Brianza, lettori (non) per caso, invitati a leggere un brano di un libro al quale sono affezionati.

Pillole di lettura che vi presenteremo in questi giorni senza grandi pretese, se non quella di soffermarci per qualche minuto su autori più o meno conosciuti e portare un po’ di leggerezza e serenità in tutte le case in momenti non facili come quelli che stiamo vivendo.

Ringraziamo tutte le persone che si sono prestate per leggere una pagina di un libro a loro caro e ci auguriamo che l’iniziativa, pur nella sua semplicità, possa incontrare il favore dei lettori.

