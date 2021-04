“Non si dice piacere”, il vicesindaco di Lentate propone un libro sul galateo

“Non si dice piacere”. Il vicesindaco di Lentate Matteo Turconi propone un libro sul galateo.

“Essere educati è un’arte” dice Sibilla Della Gherardesca, autrice del libro “Non si dice piacere”, scelto dal vicesindaco di Lentate Matteo Turconi, avvocato appassionato di storia e arte. Le telefonate, gli appuntamenti, le riunioni, gli impegni che scandiscono la nostra giornata fanno spesso dimenticare le buone maniere e la buona educazione: ecco un libro per ricordare le regole alla base del galateo.

La nostra iniziativa

Prima Monza vuole ricordare la Giornata mondiale del libro che si celebra il 23 aprile con un’iniziativa che ha coinvolto cittadini/e di Monza e Brianza, lettori (non) per caso, invitati a leggere un brano di un libro al quale sono affezionati.

Pillole di lettura che vi presentiamo senza grandi pretese, se non quella di soffermarci per qualche minuto su autori più o meno conosciuti e portare un po’ di leggerezza e serenità in tutte le case in momenti non facili come quelli che stiamo vivendo.

Ringraziamo tutte le persone che si sono prestate per leggere una pagina di un libro a loro caro e ci auguriamo che l’iniziativa, pur nella sua semplicità, possa incontrare il favore dei lettori.

