Per San Valentino visita speciale a Palazzo Arese Borromeo

Per San Valentino una visita speciale a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno.

Da martedì 16 febbraio 2021 Palazzo Arese Borromeo riapre le porte ai visitatori e, per festeggiare l’evento, giovedì è in programma una visita guidata speciale, dal titolo “Amore a palazzo”. In occasione di San Valentino, un tour delle magnifiche sale della seicentesca dimora del centro storico di Cesano Maderno con un’attenzione particolare riservata agli affreschi romantici.

Guida d’eccezione l’assessore Boldrini

Guida d’eccezione per questo appuntamento, come detto organizzato in occasione di San Valentino, sarà l’assessore alla Cultura, Silvia Boldrini. Prenotazione obbligatoria entro martedì 16 febbraio. Sono previsti due turni di visite, alle 15 e alle 16.30. Palazzo Arese Borromeo riapre alle visite con nuovi giorni e nuovi orari, in ottemperanza ai disposti del Dpcm del 14 gennaio. Le visite guidate, della durata di novanta minuti, si effettuano al martedì e al giovedì con orari di ingresso alle 15 e alle 16.30.

Gruppi di massimo dieci persone

Le visite a Palazzo Arese Borromeo, per gruppi al massimo di dieci persone, sono a cura delle associazioni Amici di Palazzo e Parco Arese Borromeo e Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo, all’interno del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano e con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cesano Maderno.

Ingresso gratuito per i cesanesi

Ingresso gratuito per i cesanesi: presentando un documento d’identità alla biglietteria, chi vive in città avrà la possibilità di accedere a Palazzo Arese Borromeo senza pagare il biglietto. Un’occasiobne per (ri)scoprire il gioiello storico, architettonico e artistico che è il simbolo di Cesano Maderno. Prenotazione obbligatoria (per tutti) telefonando al numero 0362.513443 – 428 – 455 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30), con un messaggio Whatsapp al numero 340.7885931 o inviando una mail all’indirizzo cultura@comune.cesano-maderno.mb.it. Queste le parole dell’assessore Boldrini: