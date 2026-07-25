A Seregn de la memoria la prima presidente donna

Novità in Seregn de la memoria: Carmela Tandurella prima donna alla guida dello storico circolo culturale di Seregno. Subentra a Zeno Celotto, che ha rassegnato le dimissioni.

Prima donna alla presidenza

“Seregn de la memoria continuerà a essere un punto di riferimento importante per la cultura cittadina e auguro alla nuova presidente e a tutto il Consiglio direttivo un lavoro ricco di soddisfazioni”. Si conclude così la lettera di Zeno Celotto che, nei giorni scorsi, ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza del circolo culturale, a distanza di oltre tre anni dalla prima elezione (l’11 aprile 2023 in sostituzione di Paolo Cazzaniga, nominato assessore) e dalla riconferma il 22 aprile dell’anno scorso. Al suo posto il direttivo ha nominato Carmela Tandurella, prima donna alla guida dello storico sodalizio, mentre sono state confermate le altre cariche, fra cui la vice presidenza di Maurizio Esni.

Il rilancio del circolo culturale

Celotto aveva già annunciato che sarebbe stata una presidenza di transizione verso una nuova guida e “la crescente stanchezza” degli ultimi mesi lo ha privato della necessaria serenità ed energia per proseguire un incarico impegnativo, da affrontare con “entusiasmo, equilibrio e disponibilità”. Un incarico “che ho svolto con grande impegno, passione e senso di responsabilità”, realizzando “molte iniziative di cui andare orgogliosi”. Celotto, in passato fra i fondatori dei circoli di Legambiente e Wwf, cita la collana editoriale Pomm granàa, “arricchita di nuovi volumi, che hanno contribuito a valorizzare la storia e la cultura della nostra città” e il rilancio della collana I Ciculabet con numerose pubblicazioni, fra le quali i testi sulla storia dei quartieri Sant’Ambrogio, Ceredo e Lazzaretto in collaborazione con i Comitati di quartiere.

Distribuiti 10mila euro per progetti di solidarietà

Molte sono state le collaborazioni con altre associazioni non culturali, come Wwf e Croce Rossa, onorando il proposito dei fondatori di “realizzare solidarietà promuovendo cultura”. Attraverso le numerose attività svolte, Seregn de la memoria ha distribuito oltre diecimila euro a favore di realtà sociali, educative e culturali cittadine: “In precedenza non eravamo riusciti a farlo e aiutare chi ha bisogno non è cosa da poco. Inoltre ho reso la nostra associazione meno locale, attraverso iniziative e presentazioni di libri fuori Seregno”. Adesso si volta pagina. “Sono molto felice che la presidenza sia stata assunta da Carmela Tandurella, persona che gode della mia piena stima e amicizia. Sono certo che, grazie alle sue capacità, saprà guidare il circolo con competenza, entusiasmo e sensibilità, proseguendo il cammino di crescita intrapreso in questi anni”.

Tandurella nel segno della continuità

“Cercherò di custodire l’eredità di Zeno, che ha svolto un lavoro enorme – commenta la neo presidente, Carmela Tandurella – L’obiettivo è continuare il più possibile quanto è stato sempre fatto, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro quotidiano: c’è tantissimo da fare per tenere in piedi l’organizzazione, ma tutti i consiglieri sono disponibili a svolgere una parte del lavoro”. Dopo la pausa estiva ci sono già importanti impegni per Seregn de la memoria, fra cui la novità del corso gratuito di scrittura della memoria aperto ai soci a cura del giornalista Roberto Ritondale. Poi a metà ottobre la commemorazione dell’indimenticato Pierino Romanò.