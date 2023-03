"Profili": la mostra di Nello Petrucci, famoso artista e film maker italiano

Al Museo Scalvini, all'interno della Villa Tittoni a Desio, è stata inaugurata "Profili" di Nello Petrucci.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 26 marzo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 ed è divisa in diverse sezioni che ben rappresentano la complessa ricerca espressiva dell’artista e culmina con una grande opera monumentale intitolata "Hell". Presenti all’inaugurazione anche l’assessore agli Eventi Andrea Civiero e il primo cittadino Simone Gargiulo che ha affermato:

"La tecnica attraverso cui sono state realizzate le opere si chiama halftone – ha spiegato la curatrice della mostra Chiara Canali – Essa è considerata come un’immagine a bassa definizione in cui i punti del retino fotografico diventano visibili ed esibiscono i vuoti e le lacune che li separano". La curatrice ha poi continuato: "Questo processo permette all’artista di intervenire in modo acuto su alcune scottanti tematiche di attualità coinvolgendo così lo spettatore e riportando la sua attenzione su temi come l diritto di voto, il sistema giudiziario, la sorveglianza sanitaria, l’abusivismo, la speculazione finanziaria e le contraddizioni della guerra".