Realizza la tua classe ideale, vota il progetto di Sovico

Realizza la tua classe ideale

Come vorresti ritrovare la tua aula al rientro a scuola? Da questa semplice domanda i ragazzi della scuola media Paccini di Sovico hanno liberato la propria fantasia e cercato di realizzare un progetto della propria aula ideale durante il periodo della didattica a distanza.

Il progetto

Il progetto lanciato dal docente di Tecnologia, Paolo Fumagalli, a tutti gli alunni della scuola media ha riscosso molto successo ed è inserito nel concorso “Realizza la tua classe”. Un’iniziativa promossa da Gam-Gonzagarredi e Campustore rivolto a tutte le scuole statali del territorio nazionale. Tra tutti i progetti pervenuti al docente di Tecnologia è stato scelto quello pensato da Laura Pirro, studentessa della scuola Paccini.

“Una classe al passo coi tempi”

“Una classe al passo coi tempi” è stata realizzata interamente con le costruzioni Lego, può essere utilizzata per le lezioni di tecnologia ma anche per quella di arte. I tavoli hanno una luce led integrata posta sotto una lastra di vetro anti-frattura. Al posto delle sedie ci sono degli sgabelli per essere più comodi. Tablet, computer e Lim sono gli strumenti di uso quotidiano e soprattutto è un’aula pensata per i propri coetanei, di condivisione e per rafforzare i legami tra gli alunni.

Come votare il progetto

