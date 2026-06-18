La Rosa della Milanesiana fiorirà anche a Seregno. Venerdì 19 giugno l’inaugurazione di una nuova scultura luminosa di circa tre metri in piazza Risorgimento.

La Rosa luminosa di Marco Lodola

La Rosa dipinta da Franco Battiato – che fin dalla prima edizione è il simbolo della rassegna culturale La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi – ha ispirato anche quest’anno una scultura luminosa e sonora di Marco Lodola, che esprime il tema della 27esima edizione dell’evento: “Il desiderio e la legge”, due forze intrecciate e indivisibili, come il fiore e le spine di una rosa.

La donazione della Fondazione Elisabetta Sgarbi

Dopo Cervia, Ascoli Piceno, Bormio, Albarella, Livigno e Viareggio, la versione luminosa e sonora della rosa sarà inaugurata anche in città, in piazza Risorgimento. L’installazione è donata dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi che, ormai dal 2020, in collaborazione con lo scultore Lodola offre ogni anno a una delle città de La Milanesiana queste sculture di grandi dimensioni, che si illuminano con il buio serale. Un gesto artistico che lascia un segno nelle città fuori Milano più affezionate al progetto de La Milanesiana e un esempio di come l’arte nutre altra arte e la creatività nutre altri linguaggi: da Battiato, autore della rosa a Franco Achilli, designer che ogni anno ne declina una nuova versione fino a Lodola, che la trasforma in luce. Di Luca Volpatti il progetto di allestimento.

“Gesto di gratitudine per Seregno”

All’inaugurazione (alle 20) interverranno il sindaco, Alberto Rossi, l’assessore alla Cultura, Federica Perelli, l’artista 71enne Marco Lodola (fra i fondatori del gruppo Nuovo Futurismo) ed Elisabetta Sgarbi. “Seregno è da anni una Milanesiana nella Milanesiana; ci ha accolto con entusiasmo, generosità, attenzione, sensibilità – dichiara Elisabetta Sgarbi – E la rosa di Lodola, come ogni rosa donata, è un tentativo di restituzione, un gesto di gratitudine e la speranza di un rinnovarsi continuo di questo reciproco innamoramento”. La Milanesiana 2026 attraversa 18 città in tutta Italia, con oltre 60 appuntamenti.