Scatti fotografici tra “Fede e Guerra”

Le immagini come testimonianza delle voci che emergono dalle crisi umanitarie del nostro tempo. Molto interessante e suggestiva la mostra fotografica «Fede e Guerra» allestita presso la Rotonda a Tregasio, frazione di Triuggio.

La mostra “Fede e Guerra”

La mostra affronta il dramma delle guerre di molti paesi dove alla crudeltà del conflitto si aggiunge anche l’umiliazione della fede che viene negata. Si tratta della prima iniziativa culturale dell’anno organizzata dall’associazione culturale «La Rotonda di Tregasio», una realtà nata lo scorso anno per valorizzare l’oratorio neoclassico della frazione.

«E’ il primo di una serie di eventi che ci porteranno fino a giugno – ha spiegato la presidente dell’associazione Luciana Crippa – Una manifestazione di tutto rispetto, che ha comportato un notevole impegno organizzativo ed economico ma che è stata resa possibile grazie anche al contributo di sostenitori come la Bcc Valle del Lambro. Il nostro obiettivo è poter procedere al restauro della Rotonda e poterla utilizzare come luogo di eventi culturali».

Opera di due giovani fotoreporter

«Fede e Guerra» è un progetto collettivo e un’opera aperta, nato dallo sguardo dei fotografi di «Memora»: un’associazione culturale partita da un gruppo di amici con un’idea comune, «far vivere le foto partendo dalle storie delle persone». Gli autori degli scatti sono due giovani fotoreporter, Carlo Cozzoli e Davide Canella, che hanno immortalato immagini dalla Nigeria, dal Myanmar, dalla Siria e dai campi profughi in Francia. La mostra è visitabile fino a domenica 26 aprile nel fine settimana e su richiesta anche nei giorni feriali. Al termine dell’inaugurazione è stato offerto un gustoso rinfresco con tanto di risotto sul piazzale della Rotonda.