Atmosfera di Natale con le Luci d’artista

Atmosfera di Natale a Seregno: accese ufficialmente le installazioni Luci d’Artista e l’albero luminoso di ViviSeregno, alto dodici metri, in piazza Concordia.

Natale con le Luci d’artista

Atmosfera natalizia anche a Seregno con la seconda edizione di Luci d’artista, realizzate con il supporto economico e tecnico di RetiPiù, Gelsia e Gelsia Ambiente, marchi del Gruppo Aeb – A2A. In centro storico tante installazioni luminose e tre opere d’arte, ideate dall’architetto Domenico Luca Pannoli, con un richiamo alla fiducia verso il futuro, alla rinascita e alla nuova energia.

In piazza il “fiore urbano”

In piazza Martiri della Libertà si può ammirare Prometheus, simbolo del fuoco primordiale che Prometeo rubò agli dei per donarlo agli uomini. In piazza Risorgimento il “fiore urbano”: pali, staffe metalliche e insegne stradali formano questo “fiore” dai petali luminosi, variamente colorati. Nuovo allestimento anche per l’installazione permanente nel cubo a vetri di piazza Risorgimento, senza riferimenti diretti al Natale per poterla ammirare tutto l’anno: una cascata di luci dietro la scritta «love» esalta il titolo e il significato dell’opera per renderla più viva e vibrante, nonché motivo di curiosità per passanti e innamorati.

Illuminato anche il giardino in piazza

Luci d’artista si completa con le installazioni della tradizione natalizia: l’albero di Natale in piazza Martiri della Libertà e la renna in piazza Italia, mentre nel giardino comunale di piazza Risorgimento luci led che lampeggiano a intervalli regolari regalano il senso del movimento e della brillantezza alle chiome degli alberi.

L’albero di Natale di ViviSeregno

Anche i commercianti di ViviSeregno, con il supporto dell’Amministrazione comunale e di RetiPiù, hanno contribuito a rendere più accogliente e natalizia la città: oltre alle luminarie in sospensione, l’albero luminoso di una dozzina di metri nella piazza della Basilica, due davanti al Santuario di Santa Valeria e altre installazioni di importanti dimensioni in piazza Vittorio Veneto, piazza Italia e piazza Biella, con una stella ideale per scattare foto ricordo e selfie. Novità del Natale 2020 le guglie luminose sopra la fontana in piazza Roma, che finora non era ancora stata vestita a festa.

L’impegno dei commercianti seregnesi

“Nonostante le difficoltà che le attività stanno affrontando in questo periodo, i commercianti non si sono tirati indietro di fronte alla proposta di Viviseregno per illuminare le vie, in modo da rendere più accogliente e natalizia la città”. E’ il commento del presidente della rete d’impresa, Maurizio Lissoni. Sono circa 150 gli operatori commerciali che hanno aderito all’iniziativa per illuminare vie, piazze e corti del centro storico oltre al piazzale di Santa Valeria.

