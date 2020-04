Tanti auguri nonna Maria che oggi spegne 108 candeline! La figlia “Sta bene. Abbiamo preso tutte le precauzioni per tenere al sicuro la mamma. Che comunque, circondata dal nostro affetto e dalle nostre premure, si tiene informata sulla situazione per quanto possibile”.

Tanti auguri nonna Maria che oggi spegne 108 candeline!

Maria Colombo, la super nonna di Caponago, oggi, martedì 21 aprile 2020, spegne la bellezza di 108 candeline. Sì, avete letto bene: 108!

Un traguardo eccezionale per la donna, caponaghese doc, nata il 21 aprile del 1912 in quella che una volta era conosciuta come Cascina Nuova, storica corte che si trova oggi al confine con Pessano con Bornago.

Negli ultimi anni è sempre stata consuetudine per noi della redazione andarla a trovare nella sua abitazione di via Isonzo. Quest’anno abbiamo dovuto rinunciare, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Eppure una telefonata ci siamo comunque permessi di farla e d’altra parte per un’occasione del genere non potevamo certo tirarci indietro.

“Sta molto bene: siede bella comoda sulla sua poltrona e mangia di tutto, tanto che non sembra sia cambiato nulla negli ultimi anni – scherza la figlia Imelde – Certo, i ricordi sono un po’ più annebbiati, ma noi cerchiamo sempre di tenerli vivi. Come il suo spirito e il fisico, che nonostante tutto resistono al passare del tempo”. Che però, per la nonnina di Caponago, sembra essersi definitivamente fermato.

Gli auguri del sindaco

“A nome di tutta l’Amministrazione e di tutti i cittadini di Caponago rivolgo i migliori auguri a nonna Maria per il suo 108esimo compleanno – solo le parole del sindaco di Caponago Monica Buzzini – Un traguardo incredibile e allo stesso tempo emozionante. Dispiace molto non poter andare a farle visita, ma nella giornata di oggi vogliamo sicuramente dedicare un pensiero speciale a lei e a tutta la sua famiglia. Un lieto evento che in questo momento delicato è in grado di regalare un sorriso a tutta la comunità”.

La storia di nonna Maria la trovate sul Giornale di Vimercate in edicola da oggi, martedì 21 aprile.

TORNA ALLA HOME