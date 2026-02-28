Un mese di iniziative dedicate alla Donna

Serata karaoke, invito a teatro, uno speciale spettacolo musicale e il racconto di straordinarie figure femminili che hanno fatto la storia

Un mese di iniziative a Triuggio dedicate alla donna “per riflettere su una parità che ancora, nei fatti, non è pienamente realizzata”.

Un mese di iniziative per la Donna

Serata karaoke, invito a teatro, uno speciale spettacolo musicale e il racconto di straordinarie figure femminili che hanno fatto la storia: anche quest’anno a Triuggio le celebrazioni della Donna non si limiteranno all’8 marzo ma si svilupperanno per tutto il mese con un ricco palinsesto di eventi.

Gli eventi in programma

Si parte sabato 7 marzo con la serata karaoke con apericena dal titolo “Quello che le donne non dicono (ma cantano)” al Gogò bar in via Taverna 57 a Canonica (prenotazione obbligatoria al 351.7218706). Per domenica 15 marzo viene proposta la partecipazione allo spettacolo teatrale “Lisistrata”, con Lella Costa, al teatro Manzoni di Monza (ritrovo direttamente a teatro – biglietto acquistabile presso la ludoteca comunale 0362.1900533). La sera di venerdì 20 marzo, alle 21, in Villa Biffi a Rancate andrà in scena “L’anello forte”, spettacolo-concerto del gruppo folk Baraban dedicato alla figura femminile, con canzoni di Fabrizio De André e poesie di Alda Merini. La rassegna si concluderà venerdì 27 marzo, alle 21 in sala consiliare, con la conferenza “Quattro vite straordinarie”, a cura di Roberto Riva che narrerà le storie di donne che hanno lasciato un segno nella storia come Tina Lagostena Bassi, Franca Viola, Simone Veil e Tina Anselmi.

Una galleria fotografica a cielo aperto

Per tutto il mese di marzo, inoltre, saranno esposti sul territorio manifesti con i ritratti di 13 figure femminili che con la loro vita e il loro lavoro ispirano tutte le donne. I personaggi “di ispirazione” sono stati scelti dalle consigliere, assessore e impiegate comunali.

“Quest’anno abbiamo deciso di celebrare donne d’eccellenza, non solo per il loro impegno e successo professionale ma per l’umanità, il coraggio e la tenacia con cui hanno perseguito i loro obiettivi – sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità Betty Sala – Siamo convinte che l’eccellenza sia alla portata di tutte, in qualsiasi campo, in qualsiasi situazione: gli uomini dovrebbero semplicemente essere accanto, a sostegno di ogni donna e permetterle di esprimersi”.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 marzo 2026.