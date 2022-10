Un successo per le visite guidate organizzate dal Fai in Villa Tittoni

La Villa Tittoni ancora una volta al centro delle iniziative di promozione del patrimonio culturale e artistico della città: sabato 15 e domenica 16 ottobre si sono svolte le prime due visite guidate organizzate dal Fai

La villa ha accolto circa 240 visitatori in due giorni

La Villa Tittoni ancora una volta al centro delle iniziative di promozione del patrimonio culturale e artistico della città. Dopo essere stata inserita nella guida del Fai, Fondo italiano per l’ambiente, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre si sono svolte le prime due visite guidate che sono state organizzate nella storica dimora di via Lampugnani. "Siamo molto soddisfatti per questo prezioso traguardo – afferma l’assessore alla Cultura Miriam Cuppari – Ci è stato riferito che i visitatori che hanno fatto la prenotazione per il weekend sono stati circa 120 a giornata, un ottimo risultato".

Anche i soci del Fai sono rimasti colpiti dalla bellezza della storica dimora desiana

Lo stupore per la maestosità di Villa Tittoni sembra essere stato condiviso anche dai 35 soci del Fai, tra cui Elena Colombo, presidente del comitato Fai di Monza, che hanno potuto visitare la residenza desiana in anteprima e in via esclusiva nella serata di venerdì 14 ottobre guidati dal professor Massimo Brioschi. "Questo è un grande successo, considerando che si è da poco conclusa l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza – ha concluso Cuppari – Sono sicura che riproporremo le visite col Fai in primavera".