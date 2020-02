A Vimercate un mese di iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

Torna anche quest’anno a Vimercate la rassegna Marzo Donna, con un programma di 24 eventi e attività che

spazieranno dal teatro alla musica, alla letteratura, all’arte visiva, all’impegno civile. La rassegna è promossa

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate in collaborazione con numerose associazioni del

territorio, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Un mese di iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

La rassegna prevede 4 mostre: Contessa & Astronauta, la mostra temporanea del Museo Must dedicata al

ritratto femminile nelle sue varie forme artistiche, Tracce rosse.

Percorsi femminili attraverso l’arte, la tradizionale mostra con le opere delle artiste locali in Villa Sottocasa, che quest’anno riserva un focus speciale al colore rosso, due mostre fotografiche presso lo Spazio espositivo Sorgente di Oreno.

LEGGI ANCHE: A Desio sconti nei negozi per la Giornata della Donna

Incontri e recital

In programma, incontri e recital con nomi di prestigio: Gabriella Greison, “la donna della fisica divulgativa in Italia” (Huffington Post), presenta il suo libro Sei donne che hanno cambiato il mondo, dove racconta la storia di 6 eroine della scienza novecentesca, da Marie Curie (1867-1934) a Lise Meitner (1878-1968), da Emmy Noether (1882-1935) a Rosalind Franklin (1920-1958), da Hedy Lamarr (1914-2000) a Mileva Maric (1875-1948).

La filosofa e attrice Marta Ossoli, con l’accompagnamento musicale di Silvia Mangiarotti (violino), renderà omaggio alla scienziata e astrofisica italiana Margherita Hack, nel reading teatrale La signora delle stelle.

E ancora, Sono Franca, l’aperitivo letterario della Biblioteca civica dedicato a Franca Rame, a cura di Ossigeno Teatro.

Gli appassionati d’arte potranno incontrare Martina Corgnati, storica dell’arte e preside dell’Accademia di Brera, in una visita guidata alla scoperta dei 45 ritratti femminili della mostra Contessa & Astronauta, presso il Museo Must.

I concerti

Diversi saranno i concerti (il coro gospel dello Sbaraglio e l’aperitivo in musica del Civico Corpo Musicale di Vimercate), le iniziative dedicate alla poesia (“Poeti in vetrina” declinato al femminile presso Dima Art&Design, poesie di donne dal mondo proposte dal COI Vimercate insieme al Gruppo Donne e diritti, la Banca del tempo e gli studenti del laboratorio di teatro del Liceo Banfi), i momenti dedicati all’imprenditoria femminile, alla solidarietà, alla salute e al benessere.

Un mese per parlare al femminile

“Marzo Donna non è e non vuole essere un omaggio al mondo femminile, non certamente una sorta di “quota rosa” della mappa culturale cittadina, tanto meno intende avere un sapore compensatorio – dichiara Emilio Russo, Assessore alla Cultura del Comune di Vimercate – Semplicemente, ma in maniera profonda e articolata, Marzo Donna è un grande tavolo di discussione lungo tutto un mese offerto a tutta la nostra comunità da artiste, intellettuali, artigiane e associazioni impegnate a fondo e meritoriamente sulla questione femminile.

In questa edizione abbiamo voluto evidenziare l’incontro tra la scienza e il mondo femminile e come non pensare al martirio di Ipazia, la scienziata della Grecia antica condannata brutalmente dalla comunità maschile e integralista solo per essere una donna che ne sapeva più di loro. Un simbolo della libertà di pensiero, che ritroveremo nelle parole e nelle azioni di Marzo Donna 2020 e che può avvicinarci alla ricerca del senso e della direzione di quella “cosa” che continuiamo a chiamare civiltà.”

Tutti i dettagli (date, orari, luoghi e modalità d’ingresso) nel programma su www.comune.vimercate.mb.it.

TORNA ALLA HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE