Visite guidate a Villa Tittoni, due nuove date per scoprire la villa di delizia desiana

A novembre e dicembre

Prenotazione su www.villeaperte.info. Obbligatorio il Green Pass.

Visite guidate a Villa Tittoni: due nuove, imperdibili, occasioni per scoprire le bellezze della villa di delizia desiana. Sono infatti in programma, domenica 28 novembre e domenica 12 dicembre, due visite guidate aperte al pubblico nell'ambito della manifestazione Ville Aperte 2021.

Visite guidate a Villa Tittoni

“Considerato il grande successo di prenotazioni con il sold out ottenuto durante la manifestazione Ville Aperte in Brianza, riaprire al pubblico le porte di Villa Tittoni significa instaurare un dialogo, ogni volta ricco di nuovi spunti e significati, tra i cittadini e la storia della nostra Città – sottolinea il neoassessore alla Cultura Miriam Cuppari. Questa iniziativa è nuovamente l’occasione per mettere a disposizione della Comunità un bene di grande valore storico e culturale, che permette di accrescere la valorizzazione del nostro territorio".

Visite in sicurezza

Nel rispetto delle disposizioni ministeriali finalizzate al contenimento del Covid-19, le visite sono organizzate in collaborazione con l’Associazione culturale Guidarte e condurranno i visitatori nelle suggestive sale del piano terra e alla cappella neo-rinascimentale, decorata a encausto dai fratelli Gerli.

Per poter accedere alla Villa è necessario il Green Pass. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale (il controllo da parte degli operatori avverrà tramite verifica con APP “VerificaC19” del Ministero della Salute).

L’accesso dunque sarà consentito con:

• Green Pass - certificazione comprovante la somministrazione di almeno una dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi)

• Attestazione di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

• Attestazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Al momento sono esentati dalla certificazione i bambini al di sotto dei 12 anni e coloro che per comprovati motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, non possono vaccinarsi.

Il calendario

• domenica 28 novembre ore 15.00 – 16.00 – 17.00

• domenica 12 dicembre ore 15.00 – 16.00 – 17.00

Le visite hanno la durata di un'ora circa. Il costo del biglietto intero è di 8 euro, mentre di 5 euro il ridotto (bambini 6-12 anni e over 65 gratuito bambini fino a 5 anni e disabili. Per l'accompagnatore è previsto il biglietto intero). Obbligatoria la prenotazione su www.villeaperte.info

Uno dei monumenti più rappresentativi della Lombardia

Il complesso monumentale, costituito dalla Villa e dal Parco Cusani Tittoni Traversi a Desio, è uno dei monumenti più rappresentativi in Lombardia tra le settecentesche Ville di Delizia. Fu anche luogo di rappresentanza della famiglia proprietaria, simbolo di benessere economico, emblema del peso politico-istituzionale e culturale. L’aspetto attuale del complesso della Villa e del Parco si deve all’architetto Piermarini, che l’avvicina stilisticamente alla Reggia di Monza. Al primo piano ospita opere scultoree e disegni a carboncino dell’artista Giuseppe Scalvini.