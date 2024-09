Vismara e Brunello nella mostra della Fas

"Two directions" è il titolo della mostra di arti visive che la Famiglia artistica seregnese 2018 propone in galleria Mariani e dedicata a due artisti locali, Grazia Vismara di Seregno e Vittorio Brunello di Desio.

Vismara fra i soci fondatori della Fas

Domani pomeriggio, sabato 7 settembre, in sala civica Gandini (alle 17) l’inaugurazione della mostra con la presentazione del professore e critico d’arte Pasqualino Colacitti. Grazia Vismara, pittrice e scultrice, vive e lavora in città. E' conosciuta anche per l’insegnamento all’Università del tempo libero ed è fra i soci fondatori della Famiglia artistica seregnese, fin dalla sua nascita nel 1959. Al suo attivo numerose mostre personali, la più importante delle quali alla Rotonda della Besana nel 2019.

In mostra l'arte di Brunello

Vittorio Brunello è un pittore che risiede a Desio, con una lunga esperienza come artista, imprenditore (aveva un’azienda di salotti) e designer. La mostra, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e con il patrocinio del Comune di Seregno, si potrà visitare in sala Mariani fino a domenica 22 settembre: nei giorni feriali dalle 16 alle 19 e nei festivi dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 19 (ingresso libero).