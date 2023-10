Voci della Storia, a Cesano Maderno torna il Festival storico letterario

Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo annuncia la tredicesima edizione del Festival storico letterario Voci della Storia, che si svolgerà a Palazzo Arese Borromeo e all'Auditorium Disarò di Cesano Maderno. Il Festival è organizzato sotto la direzione artistica di Eva Musci e Antonio Zappa, esperti nel campo della cultura, della letteratura e della storia.

Il progetto, promosso congiuntamente dal Comune di Cesano Maderno e l'Università Vita-Salute San Raffaele, si prefigge l'obiettivo di offrire un'esperienza culturale di alto livello, promuovendo la divulgazione della storia e della letteratura ad un vasto pubblico. Attraverso incontri e conferenze di rilevanza internazionale, il Festival si propone di accrescere la consapevolezza storica e culturale della comunità locale, stimolando la riflessione critica sul nostro passato e sulle connessioni che esso ha con il presente.

Queste le parole dei direttori artistici Eva Musci e Antonio Zappa:

“Abbiamo affidato alle parole di Alessandro Manzoni il tema di questa nuova edizione di Voci della Storia – La Storia è una guerra contro il tempo. - Le parole del grande letterato sono quanto mai pertinenti oggi, dove sembra di vivere in una continua alternanza tra un passato che pare futuro e un futuro che disattende le promesse del passato. Tutti i giorni si sente parlare di Impero o parallelismi con fatti, personaggi e situazioni accadute migliaia di anni fa. Talmente tanto che a pranzo e a cena ci troviamo a fare i conti con il mito di Alessandro Magno, Sparta e Atene, la trappola di Tucidide, Giulio Cesare o novelli omologhi contemporanei, oppure lo spauracchio della Guerra Fredda della quale dai millennials in poi non sanno assolutamente nulla. Così anche quest’anno vogliamo provare a fornire, a chi verrà agli incontri, gli strumenti di riflessione per la formazione di un pensiero libero e nello stesso tempo vogliamo anche divertirci e sfidare professori ed esperti ad esporci la Storia in modo accattivante. E come sempre diciamo che la Storia non è Storia se non odora di carne umana e noi siamo tutti un po’ orchi: quell’odore ci piace.”