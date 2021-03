Otto milioni di euro di dividendi ai Comuni soci, che saranno corrisposti l’1 luglio prossimo. Giovedì è stato presentato all’assemblea dei soci il Bilancio di Aeb per l’esercizio 2020.

Da Aeb otto milioni di dividendi ai soci

Per l’esercizio 2020 da Aeb otto milioni di euro di dividendi ai soci, che saranno corrisposti l’1 luglio. Giovedì 18 marzo è stato presentato all’assemblea dei soci il Bilancio della holding, impegnata nella definizione e attuazione dell’aggregazione industriale con il Gruppo A2A per garantire un futuro di crescita grazie al supporto di un player di rilevanza nazionale.

Contenute le conseguenze della pandemia

Aeb, pur in un periodo di pandemia, ha saputo diversificare le proprie attività e promuovere azioni mirate per il contenimento delle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria. Questo positivo andamento ha consentito all’’Assemblea dei soci di accogliere la proposta del Cda dell’Azienda e deliberare la distribuzione di otto milioni di euro di dividendi. Al 31 dicembre scorso il Gruppo Aeb presentava un indebitamento finanziario di 21 milioni di euro, pari al 5 per cento del patrimonio netto della società. Nel corso dell’anno ha realizzato investimenti per 27 milioni di euro.

I dividendi delle società controllate

Nel corso del 2021 le società controllate apporteranno ad Aeb oltre 20 milioni di euro di dividendi, di cui oltre 12 milioni da A2A Illuminazione pubblica, come risultato dell’operazione di aggregazione con A2A. Questo importante flusso di cassa permetterà di sostenere l’ambizioso piano industriale, che prevede una costante crescita nel quinquennio 2021 – 2025: il cosiddetto Ebitda (il margine operativo lordo) fino al valore di 85 milioni di euro e un piano di investimenti (Capex) di oltre 330 milioni di euro.